Какие дроны интенсивно применяет РФ под Купянском и Лиманом. Информация ВСУ
Россияне интенсивно применяют БпЛА на Лимано-Купянском направлении. В течение суток вражеские дроны нанесли 8 ударов по позициям украинских военных, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Однако и нам удалось ликвидировать 6 беспилотных летательных аппаратов на этом направлении. Мы применяем различные системы ПВО, предоставленные нам в рамках международной партнерской поддержки. Также применяем антидроновые ружья, специальные инженерные укрытия. Однако враг продолжает применять те же самые FPV-дроны, Zala Lancet и другие БпЛА, которые также проводят сброс. Это сейчас один из основных элементов наряду с артиллерией, которой они интенсивно пользуются», — отметил Евлаш.
Он напомнил, что за сутки боевых столкновений на Лимано-Купянском направлении не было. Враг нанес 579 ударов по позициям украинских защитников из артиллерии, танков, РПГ и еще 14 — из авиации. 63 оккупанта были ликвидированы.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне интенсивно применяют БпЛА на Лимано-Купянском направлении. В течение суток вражеские дроны нанесли 8 ударов по позициям украинских военных, сообщил в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".