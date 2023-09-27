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Які дрони інтенсивно застосовує РФ під Куп’янськом і Лиманом. Інформація ЗСУ

Суспільство 19:42   27.09.2023
Олена Нагорна
Які дрони інтенсивно застосовує РФ під Куп’янськом і Лиманом. Інформація ЗСУ

Росіяни інтенсивно застосовують БпЛА на Лимано-Куп’янському напрямку. Протягом доби ворожі дрони завдали 8 ударів по позиціях українських військових, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Проте і нам вдалося ліквідувати 6 безпілотних літальних апаратів на цьому напрямку. Ми застосовуємо різні системи ППО, надані нам в межах міжнародної партнерської підтримки. Також застосовуємо протидронові рушниці, спеціальні інженерні укриття. Однак ворог продовжує застосовувати ті ж самі FPV-дрони, Zala Lancet та інші БпЛА, які також проводять скидання. Це зараз один з основних елементів поряд з артилерією, якою вони інтенсивно послуговуються”, – зазначив Євлаш.

Він нагадав, що за добу бойових зіткнень на Лимано-Куп’янському напрямку не було. Ворог завдав 579 ударів по позиціях українських захисників з артилерії, танків, РПГ та ще 14 – з авіації. 63 окупанти було ліквідовано.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 19:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни інтенсивно застосовують БпЛА на Лимано-Куп’янському напрямку. Протягом доби ворожі дрони завдали 8 ударів по позиціях українських військових, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.".