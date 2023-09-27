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РФ формує 12 загонів, щоб штурмувати під Куп’янськом й Лиманом – ЗСУ

Суспільство 15:25   27.09.2023
Вікторія Яковенко
РФ формує 12 загонів, щоб штурмувати під Куп’янськом й Лиманом – ЗСУ

На Куп’янсько-Лиманському напрямку доба знову пройшла без бойових зіткнень. Однак ворог продовжує застосовувати артилерію й авіацію.

«14 разів вони обстрілювали наші позиції, використовуючи Су-25 та гелікоптери Ка-52. 579 обстрілів завдали по наших позиціях. Зараз вони працюють на максимально граничних дистанціях зі своєю артилерією, аби убезпечити свої системи від нашого потужного вогневого ураження», – сказав в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він також додав, що на цій ділянці фронту ворог формує штурмові загони, зокрема 12 рот з чисельністю близько 2 тисяч осіб, які намагатимуться «пробити дірки в українській обороні».

«Проте протягом довгого часу вони намагалися це зробити, що не призвело до жодних успіхів. Зараз ми фіксуємо, що вже річниця відбувається з часу великої мобілізації. Вони (мобілізовані – ред.) виражають негативні настрої, бунтарські настрої, збираються складати зброю», – зазначив Євлаш.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку доба знову пройшла без бойових зіткнень. Однак ворог продовжує застосовувати артилерію й авіацію.".