РФ формирует 12 отрядов, чтобы штурмовать под Купянском и Лиманом — ВСУ

На Купянско-Лиманском направлении сутки снова прошли без боевых столкновений. Однако враг продолжает применять артиллерию и авиацию.

«14 раз они обстреливали наши позиции, используя Су-25 и вертолеты Ка-52. 579 обстрелов нанесли по нашим позициям. Сейчас они работают на максимально граничных дистанциях со своей артиллерией, чтобы обезопасить свои системы от нашего мощного огневого поражения», — сказал в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он также добавил, что на этом участке фронта враг формирует штурмовые отряды, в частности, 12 рот с численностью около 2 тысяч человек, которые будут пытаться «пробить дыры в украинской обороне».

«Однако в течение долгого времени они пытались это сделать, что не привело ни к каким успехам. Сейчас мы фиксируем, что уже год проходит со времени большой мобилизации. Они (мобилизованные – ред.) выражают негативные настроения, бунтарские настроения, собираются складывать оружие», — отметил Евлаш.