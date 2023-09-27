РФ формирует 12 отрядов, чтобы штурмовать под Купянском и Лиманом — ВСУ
На Купянско-Лиманском направлении сутки снова прошли без боевых столкновений. Однако враг продолжает применять артиллерию и авиацию.
«14 раз они обстреливали наши позиции, используя Су-25 и вертолеты Ка-52. 579 обстрелов нанесли по нашим позициям. Сейчас они работают на максимально граничных дистанциях со своей артиллерией, чтобы обезопасить свои системы от нашего мощного огневого поражения», — сказал в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
Он также добавил, что на этом участке фронта враг формирует штурмовые отряды, в частности, 12 рот с численностью около 2 тысяч человек, которые будут пытаться «пробить дыры в украинской обороне».
«Однако в течение долгого времени они пытались это сделать, что не привело ни к каким успехам. Сейчас мы фиксируем, что уже год проходит со времени большой мобилизации. Они (мобилизованные – ред.) выражают негативные настроения, бунтарские настроения, собираются складывать оружие», — отметил Евлаш.
Читайте также: Армия РФ нанесла авиаудар по Купянску и четырем селам на Харьковщине — Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «РФ формирует 12 отрядов, чтобы штурмовать под Купянском и Лиманом — ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 15:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении сутки снова прошли без боевых столкновений. Однако враг продолжает применять артиллерию и авиацию.".