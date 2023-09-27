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РФ формирует 12 отрядов, чтобы штурмовать под Купянском и Лиманом — ВСУ

Общество 15:25   27.09.2023
Виктория Яковенко
РФ формирует 12 отрядов, чтобы штурмовать под Купянском и Лиманом — ВСУ

На Купянско-Лиманском направлении сутки снова прошли без боевых столкновений. Однако враг продолжает применять артиллерию и авиацию.

«14 раз они обстреливали наши позиции, используя Су-25 и вертолеты Ка-52. 579 обстрелов нанесли по нашим позициям. Сейчас они работают на максимально граничных дистанциях со своей артиллерией, чтобы обезопасить свои системы от нашего мощного огневого поражения», — сказал в эфире нацмарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он также добавил, что на этом участке фронта враг формирует штурмовые отряды, в частности, 12 рот с численностью около 2 тысяч человек, которые будут пытаться «пробить дыры в украинской обороне».

«Однако в течение долгого времени они пытались это сделать, что не привело ни к каким успехам. Сейчас мы фиксируем, что уже год проходит со времени большой мобилизации. Они (мобилизованные – ред.) выражают негативные настроения, бунтарские настроения, собираются складывать оружие», — отметил Евлаш.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении сутки снова прошли без боевых столкновений. Однако враг продолжает применять артиллерию и авиацию.".