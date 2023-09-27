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Осудят ромов, притворявшихся волонтерами и грабивших пенсионеров в Харькове

Происшествия 13:40   27.09.2023
Оксана Якушко
Осудят ромов, притворявшихся волонтерами и грабивших пенсионеров в Харькове

Участники банды, в состав которой входили четыре человека ромской национальности, обворовывали и грабили пожилых людей в Харькове и Лозовой, выдавая себя за волонтеров, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В июле прошлого года 23-летняя женщина разработала план незаконного обогащения, к которому привлекла еще двух женщин и мужчину. Злоумышленники орудовали в Харькове и Лозовой, а также на территории Киевской и Днепропетровской областей с июля 2022 по июнь 2023 года.

Жертвами обвиняемых были пенсионеры. Злоумышленники приходили к пожилым людям домой и представлялись волонтерами, раздающими гуманитарную помощь. Под этим предлогом обвиняемые проникали внутрь жилья пострадавших, после чего забирали деньги и открыто грабили.

Таким образом злоумышленники успели «заработать» 1,8 млн грн.

Все четверо обвиняемых находятся под стражей.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех человек по фактам краж и грабежей, совершенных организованной группой (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 УК Украины).

Дело будут рассматривать в Лозовском горрайонном суде Харьковской области.

Читайте также: На Харьковщине ромы притворялись волонтерами и грабили пенсионеров

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 13:40;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участники банды, в состав которой входили четыре человека ромской национальности, обворовывали и грабили пожилых людей в Харькове и Лозовой, выдавая себя за волонтеров, сообщила Харьковская областная прокуратура.".