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Судитимуть ромів, що прикидалися волонтерами і грабували пенсіонерів у Харкові

Події 13:40   27.09.2023
Оксана Якушко
Судитимуть ромів, що прикидалися волонтерами і грабували пенсіонерів у Харкові

Учасники банди, до складу якої входили чотири особи ромської національності, обкрадали і грабували літніх людей у Харкові , видаючи себе за волонтерів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У липні минулого року 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще двох жінок та чоловіка. Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей у період з липня 2022 по червень 2023 року.

Жертвами обвинувачених були пенсіонери. Зловмисники приходили до літніх людей додому і представлялися волонтерами, що роздають гуманітарну допомогу. Потім обвинувачені забирали гроші та відкрито грабували.

Таким чином зловмисники встигли «заробити» 1,8 млн грн.

Наразі всі четверо обвинувачених перебувають під вартою.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактами крадіжок і грабежів, вчинених організованою групою (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 КК України).

Справу розглядатимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 13:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учасники банди, до складу якої входили чотири особи ромської національності, обкрадали і грабували літніх людей у Харкові , видаючи себе за волонтерів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".