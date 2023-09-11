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На Харківщині роми прикидалися волонтерами та грабували пенсіонерів

Суспільство 15:56   11.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині роми прикидалися волонтерами та грабували пенсіонерів Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили організовану групу з чотирьох зловмисників, які, видавали себе за волонтерів й грабували літніх людей. До складу групи входили особи ромської національності.

За даними Харківської обласної прокуратури, у липні минулого року 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще двох жінок та чоловіка. Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей.

Жертвами фігурантів були люди похилого віку. Зловмисники приходили до пенсіонерів додому і представлялися волонтерами, що роздають гуманітарну допомогу. Під цим приводом підозрювані проникали в будинки потерпілих, після чого викрадали їхнє майно й гроші.

Таким способом зловмисники встигли «заробити» 1,8 мільйона гривень.

Фігурантам повідомили про підозру за фактами крадіжок і грабежів, вчинених організованою групою (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 ККУ). Наразі усі зловмисники перебувають у СІЗО.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили організовану групу з чотирьох зловмисників, які, видавали себе за волонтерів й грабували літніх людей. До складу групи входили особи ромської національності.".