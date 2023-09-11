На Харківщині роми прикидалися волонтерами та грабували пенсіонерів

Правоохоронці викрили організовану групу з чотирьох зловмисників, які, видавали себе за волонтерів й грабували літніх людей. До складу групи входили особи ромської національності.

За даними Харківської обласної прокуратури, у липні минулого року 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще двох жінок та чоловіка. Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей.

Жертвами фігурантів були люди похилого віку. Зловмисники приходили до пенсіонерів додому і представлялися волонтерами, що роздають гуманітарну допомогу. Під цим приводом підозрювані проникали в будинки потерпілих, після чого викрадали їхнє майно й гроші.

Таким способом зловмисники встигли «заробити» 1,8 мільйона гривень.

Фігурантам повідомили про підозру за фактами крадіжок і грабежів, вчинених організованою групою (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 ККУ). Наразі усі зловмисники перебувають у СІЗО.