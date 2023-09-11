На Харьковщине ромы притворялись волонтерами и грабили пенсионеров

Правоохранители разоблачили организованную группу из четырех злоумышленников, которые выдавали себя за волонтеров и грабили пожилых людей. В состав группы входили люди ромской национальности.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в июле прошлого года 23-летняя женщина разработала план незаконного обогащения, к которому привлекла еще двух женщин и мужчину. Злоумышленники действовали в Харькове и Лозовой, а также на территории Киевской и Днепропетровской областей.

Жертвами фигурантов были пожилые люди. Злоумышленники приходили к пенсионерам домой и представлялись волонтерами, раздающими гуманитарную помощь. Под этим предлогом подозреваемые проникали в дома потерпевших, после чего похищали их имущество и деньги.

Таким способом злоумышленники успели «заработать» 1,8 миллиона гривен.

Фигурантам сообщили о подозрении по фактам краж и грабежей, совершенных организованной группой (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 УК). Сейчас все злоумышленники находятся в СИЗО.