На Харьковщине ромы притворялись волонтерами и грабили пенсионеров
Правоохранители разоблачили организованную группу из четырех злоумышленников, которые выдавали себя за волонтеров и грабили пожилых людей. В состав группы входили люди ромской национальности.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в июле прошлого года 23-летняя женщина разработала план незаконного обогащения, к которому привлекла еще двух женщин и мужчину. Злоумышленники действовали в Харькове и Лозовой, а также на территории Киевской и Днепропетровской областей.
Жертвами фигурантов были пожилые люди. Злоумышленники приходили к пенсионерам домой и представлялись волонтерами, раздающими гуманитарную помощь. Под этим предлогом подозреваемые проникали в дома потерпевших, после чего похищали их имущество и деньги.
Таким способом злоумышленники успели «заработать» 1,8 миллиона гривен.
Фигурантам сообщили о подозрении по фактам краж и грабежей, совершенных организованной группой (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186 УК). Сейчас все злоумышленники находятся в СИЗО.
Читайте также: В Харьковской области поймали вора, который обокрал ребенка
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине ромы притворялись волонтерами и грабили пенсионеров»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили организованную группу из четырех злоумышленников, которые выдавали себя за волонтеров и грабили пожилых людей. В состав группы входили люди ромской национальности.".