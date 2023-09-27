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Важную дорогу через Печенежскую и Чкаловскую ОТГ восстановили на Харьковщине

Общество 23:34   27.09.2023
Елена Нагорная
Важную дорогу через Печенежскую и Чкаловскую ОТГ восстановили на Харьковщине Фото: ХОВА

Ремонт автодороги «М-03 — станция Граково — Базалиевка — плотина», которая является составляющей альтернативного маршрута к Волчанской и Великобурлукской громадам, завершили.

Специалисты нанесли разметку, установили новые знаки и сигнальные столбики на этой дороге от трассы «Чугуев — Меловое» до села Лебяжье, сообщает пресс-служба ХОВА.

Отмечается, что по всей протяженности участка ремонта от автодороги «Чугуев — Меловое» до Т-21-11 «Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук» уже положили выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси. Сейчас продолжают класть верхний слой из асфальтобетонной смеси в пределах села Лебяжье.

«Проведенные ремонтные работы создадут стабильную транспортную связь с деоккупированными территориями», — отметил заместитель начальника ХОВА Михаил Харнам.


Фото: ХОВА

Напомним, автодорогу «/М-03/ – станция Граково – Базалиевка – плотина», пострадавшую в результате боевых действий, начали восстанавливать в апреле. Как сообщалось, путь, пролегающий через Печенежскую и Чкаловскую громады, имеет очень важное значение для населения деоккупированных территорий Харьковщины. Маршрут используется для доставки гуманитарных грузов, эвакуации и ликвидации последствий обстрелов.

Ранее директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко прокомментировал стоимость работ на направлении Граково-Базалиевка, тендер на текущий ремонт которого 12 июля выиграло ООО «Автомагистраль-Юг». Турченко подтвердил, что текущий ремонт одного километра этой дороги стоит 46 миллионов гривен.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 23:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонт автодороги «М-03 — станция Граково — Базалиевка — плотина», которая является составляющей альтернативного маршрута к Волчанской и Великобурлукской громадам,…".