Важливу дорогу через Печенізьку та Чкаловську ОТГ відновили на Харківщині

Ремонт автодороги “М-03 – станція Гракове – Базаліївка – гребля”, яка є складовою альтернативного маршруту до Вовчанської та Великобурлуцької громад, завершили.

Фахівці нанесли розмітку, встановили нові знаки та сигнальні стовпчики на цьому шляху від автодороги «Чугуїв – Мілове» до села Леб’яже, повідомляє пресслужба ХОВА.

Зазначається, що по всій протяжності ділянки ремонту від автодороги “Чугуїв – Мілове” до Т-21-11 “Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук” вже влаштовано вирівнювальний шар з асфальтобетонної суміші. Наразі кладуть верхній шар з асфальтобетонної суміші в межах села Леб’яже.

“Проведені ремонтні роботи створять стабільний транспортний зв’язок з деокупованими територіями”, – зазначив заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.



Фото: ХОВА

Нагадаємо, автодорогу «/М-03/ – станція Гракове – Базаліївка – гребля», що постраждала внаслідок бойових дій, почали відновлювати у квітні. Як повідомлялося, шлях, що пролягає через Печенізьку та Чкаловську громади, має дуже важливе значення для населення деокупованих територій Харківщини. Маршрут використовується для доставки гуманітарних вантажів, евакуації та ліквідації наслідків обстрілів.

Раніше директор ДП «Дороги Харківщини» Ігор Турченко прокоментував вартість робіт на напрямку Гракове-Базаліївка, тендер на поточний ремонт якого 12 липня виграло ТОВ “Автомагістраль-Південь”. Турченко підтвердив, що поточний ремонт одного кілометра цієї дороги коштує 46 мільйонів гривень.