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15 000 грн предложил патрульным ночью в Харькове выпивший водитель ГАЗ

Происшествия 09:45   29.09.2023
Оксана Горун
15 000 грн предложил патрульным ночью в Харькове выпивший водитель ГАЗ

Патрульная полиция остановила автомобиль ГАЗ «Волга» ночью на проспекте Юбилейном в Харькове — за нарушение комендантского часа.

«В ходе общения полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Инспекторы предложили гражданину пройти соответствующее освидетельствование, на что он согласился. Осмотр на состояние опьянения мужчина прошел с помощью прибора «Drager», результат которого составил 1,26 промилле, что превысило допустимую норму в шесть раз. При составлении административных материалов мужчина постоянно предлагал патрульным неправомерную выгоду в сумме 15 000 гривен», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

Полицейские не раз предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложенную взятку. Но он настаивал, что хочет «решить вопрос на месте».

В итоге для «решения вопроса», но совсем не в том ключе, в котором хотелось нарушителю, на место вызвали следователей и оперативников.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 09:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция остановила автомобиль ГАЗ «Волга» ночью на проспекте Юбилейном в Харькове — за нарушение комендантского часа".