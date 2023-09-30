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90% воздушной обороны в Харькове было уничтожено — Мельник о начале вторжения

Происшествия 13:03   30.09.2023
Оксана Горун
90% воздушной обороны в Харькове было уничтожено — Мельник о начале вторжения Фото: скриншот

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник рассказал о приоритетных целях россиян в первые дни полномасштабной войны в фильме Дмитрия Комарова «Год. Харьковщина».

«Я вам откровенно скажу: 90% воздушной обороны было уничтожено. 90% практически. Я тогда связался с командиром бригады, 302 полка зенитно-ракетного и говорю: «Где? Почему не работаем?» А он говорит: «У меня практически вся бригада уничтожена». Но все равно у него еще остались ракеты С-300 – не стану говорить, какое количество. И смогли все же поставить их на боевое дежурство и сделать, чтобы российская авиация не продолжала налеты на мирный город Харьков», — рассказал Мельник.

По его словам, на начальном этапе полномасштабного вторжения армия РФ выбрала несколько приоритетных целей для ударов по Харькову. И они были весьма относительно военными.

«Цели. Первое – телевышка. Второе – это общежитие Харьковского национального университета воздушных сил, куда они попали, где погибли семьи военных и даже курсанты», — поделился начальник Харьковского военного гарнизона.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 сентября 2023 в 13:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник рассказал о приоритетных целях россиян в первые дни полномасштабной войны в фильме Дмитрия Комарова «Год. Харьковщина»".