90% повітряної оборони у Харкові було знищено – Мельник про початок вторгнення
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник розповів про пріоритетні цілі росіян у перші дні повномасштабної війни у фільмі Дмитра Комарова “Рік. Харківщина”.
“Я вам скажу відверто, 90% повітряної оборони було знищено. 90% практично. Я тоді зв’язався з командиром бригади, 302-го полку зенітно-ракетного та кажу: “Де? Чому не працюємо?” А він каже: “У мене практично вся бригада знищена”. Але все одно в нього ще залишилися ракети С-300 – не буду казати, яка кількість. І змогли все ж таки поставити їх на бойове чергування й зробити те, щоби російська авіація не продовжувала нальоти на мирне місто Харків“, – розповів Мельник.
За його словами, на початковому етапі повномасштабного вторгнення армія РФ обрала кілька пріоритетних цілей для ударів по Харкову. І вони були дуже умовно військовими.
“Цілі. Перше – телевежа. Друге – це гуртожиток Харківського національного університету повітряних сил, куди вони влучили, де загинули родини військових і навіть курсанти“, – поділився начальник Харківського військового гарнізону.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2023 в 13:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник розповів про пріоритетні цілі росіян у перші дні повномасштабної війни у фільмі Дмитра Комарова “Рік. Харківщина”".