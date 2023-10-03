Как украинские снайперы охотятся на россиян, несмотря на тепловизоры и дроны

В войне, которая вращается вокруг артиллерии, танков, беспилотников и крылатых ракет невидимые и смертоносныеснайперы играют роль не только охотников, но и разведчиков. Точное количество снайперов в ВСУ неизвестно, по примерным подсчетам их несоклько тысяч. Почему снайперы документируют уничтожение врагов и какие средства защиты им нужны, пишет The New York Times.

Флаг на вершине оккупированного рф здания на юге Украины был чуть ближе 1,5 км. Если бы появился русский солдат, крупнокалиберная пуля снайпера попала бы ему в грудь за четыре секунды.

«Они передвигаются утром и вечером», — сказал Барт, лидер снайперской группы из четырех человек.

Они прибыли в темноте после того, как ехали по непроглядным дорогам, сидя в пикапе с выключенными фарами. Быстро прошагав по битому стеклу, они поставили ружья на свою позицию, известную как «тайник».

Барт расслабился, вытянув руки за винтовкой, спрятанной среди обломков полуразрушенного здания. День должен быть длинным.

Если вторжение рф в Украину стало изнурительной артиллерийской войной, подкрепленной танками, беспилотниками и крылатыми ракетами, роль снайпера, невидимого и смертоносного, играет роль на поле боя, которую часто забывают.

Уступая высокотехнологичным инструментам убийства и мощности гаубиц и минометов, украинские снайперы являются частью более рудиментарной силы: пехоты. Их сравнительно немного, но они не менее важны, чем столетие назад, когда стрелок Первой мировой войны мог терроризировать сотню людей одним выстрелом.

Но современные технологии, особенно распространение небольших беспилотников, служащих смертоносными средствами наблюдения над линией фронта, значительно усложнили снайперскую деятельность со скрытых позиций. Это заставило украинских снайперов сменить тактику или не рисковать.

Некоторые снайперы жалуются, что сосредоточение на штурме окопов, необходимой тактике для возвращения территории, сделало снайперскую подготовку менее приоритетной для некоторых командиров.

Количество снайперов в украинской армии публично неизвестно, но по оценкам инструкторов, их насчитывается несколько тысяч, разделенных на две основные категории. Большинство известны как стрелки, способные уничтожать россиян на расстоянии примерно до 1 км. Они часто бывают в окопах, поддерживая своих товарищей.

Вторая категория – это снайперы-разведчики, известные среди снайперов как «дальные стрелки». Это несколько пехотинцев, которые могут точно стрелять с расстояния в несколько км, способны считывать ветер, температуру и барометрическое давление (с помощью спотера), прежде чем слегка нажать на спусковой крючок.

«Спусковой крючок нужно тянуть прямо по каналу ствола», — говорит инструктор. «Если вы потянете его в сторону, вы промахнетесь. Если вы потянете его вниз, вы спровоцируете рывок, что также повлияет на прицельность».

Владимир внимательно слушает, ухватившись за винтовку 338-го калибра, поставленную перед ним.

«Многие люди боятся стать снайперами, потому что существует мнение, что снайперы являются одной из приоритетных целей врага», – говорит он.

Приоритетные цели

«Около 24:00 наш снайпер на позиции 2 зафиксировал вражеское пулеметное гнездо», – говорится в сообщении. Его написали после снайперской миссии, которая прошла вблизи восточного города Бахмут в начале этого года.

«Наш снайпер обстрелял вражескую пулеметную позицию, — говорилось дальше в отчете, — в результате чего были убиты два подтвержденных противника» и «один вероятный противник».

В военных кругах снайперов называют «умножителем силы», то есть они могут оказать огромное влияние на поле боя.

Но нажать на спусковой крючок стоит дорого, особенно в эпоху беспилотников и тепловизионных прицелов, гарантирующих, что независимо от того, насколько хорошо замаскированы снайперы, тепло их тела разоблачит их (при отсутствии антитермической одежды, которую трудно купить). Также можно легко увидеть пыль, дым и иногда вспышку крупнокалиберного снаряда, выходящего из ствола со скоростью более 820 м в секунду.

Это означает, что не всякий появляющийся на перекрестке русский солдат является кандидатом на убийство. Потенциальное вознаграждение должно превалировать риск. Таким образом, вероятность выстрела растет, если этот солдат является приоритетной целью, как пулеметчик, офицер или член экипажа противотанковой управляемой ракеты.

Или еще более важно: русские снайперы.

«У них есть хорошие ребята, эффективные», — сказал Марик, украинский снайпер из пехотного батальона «Волки Да Винчи». «Несколько, но есть. Я считаю, что никогда нельзя недооценивать врага».

Его команде удалось убить группу из них в начале войны, по его словам, не из винтовок, а из артиллерии, чтобы никто не скрылся. Россияне пытаются сделать то же самое, когда замечают украинских снайперов.

«Наверное, мы увидели их чисто случайно», — сказал он.

Хорошо обученная снайперская команда сообщает о своем присутствии на передовой, преследуя и убивая, пока она не отступит или не будет обнаружена и подавлена или ликвидирована. Часто это напоминает изящный танец, когда снайперы выбирают свои позиции и решают стрелять или наблюдать.

Убийство другого человека с помощью мощной винтовки и прицела – это рассчитанный и иногда интимный опыт, в отличие от бешеной бойни во время окопных боев. Особенно на больших расстояниях снайперам часто приходится ждать часами, используя погодные приложения, баллистические калькуляторы и блокноты, чтобы настроить прицел, прежде чем нажать на курок.

Пули, предназначенные для смертоносной стрельбы на дальние дистанции, и их гильзы снайперы часто выбирают самостоятельно, что называется «ручной загрузкой», чтобы гарантировать их идеальный вес для выполнения задания. Высококачественные снайперские боеприпасы трудно приобрести, поэтому волонтеры часто покупают их приватно, как и снайперские винтовки.

«Я думаю о людях с другой стороны — они, возможно, не хотят быть здесь, но они здесь», — сказал Рептор, еще один снайпер из команды Барта. «Это неестественно убивать кого-нибудь, но это наша работа».

Действительно, убийства являются валютой для снайперов, часто соревнующихся за ресурсы с дронами и другими на поле боя. Это одна из причин, почему команда снайперов Барта использует мощную камеру для записи своих выстрелов.

«У нас есть поговорка: нет видео — нет убийства», — сказал командир команды Барта.

Но снайперы делают гораздо больше, чем стреляют в людей с далекого расстояния. На самом деле, убийство противника часто является последним шагом в длинном списке других приоритетов, таких как разведка, защита атакующих подразделений и определение целей для артиллерии.

Смена ветра

Около двух часов дня ветер изменился. Теперь он дует прямо перед позицией команды, побуждая к быстрой настройке их винтовок.

Приблизительно в это время в небе появился ужасающий дрон «FPV» — дешевый гоночный беспилотник, оснащенный взрывчаткой, и три минометных снаряда падают неподалеку. Но никаких русских солдат не появилось, только входные и выходные артиллерийские снаряды. Порывы пробивались сквозь обломки, сдувая маскировочную сетку, помогавшую скрыть их позиции.

Ближе к сумеркам, когда земля остыла и закатное солнце светило в окна русского здания, команда заметила что-то в глубине отдаленной комнаты. Это была пулеметная позиция или что-нибудь другое?

Без четкого ответа было мало причин стрелять. Они укажут это в отчете, когда вернутся, и подразделение пошлет взрывной дрон.

Медленно, между ранним вечером и тьмой, команда упаковала свои сумки и застегнула винтовки. Они бросились в грузовик и уехали, скелеты разрушенных домов вдоль дороги теперь освещались светом восходящей луны.