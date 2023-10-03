Як українські снайпери полюють на росіян попри тепловізори і дрони

У війні, що обертається навколо артилерії, танків, безпілотників і крилатих ракет невидимі та смертоносні снайпери грають роль не тільки мисливців, а й розвідників. Точна кількість снайперів у ЗСУ невідома, за приблизними підрахунками їх кілька тисяч. Чому снайпери документують знищення ворогів та які засоби захисту їм потрібні, пише The New York Times.

Прапор на вершині окупованої рф будівлі на півдні України був трохи ближче ніж за 1,5 км. Якби з’явився російський солдат, великокаліберна куля снайпера потрапила б йому в груди за чотири секунди.

«Вони пересуваються вранці та ввечері», — сказав Барт, лідер снайперської групи з чотирьох осіб.

Вони прибули в темряві після того, як їхали непроглядними дорогами, запхавшись у пікап із вимкненими фарами. Поспішними кроками по битому склу вони поставили рушниці на свою позицію, відому як «схованка».

Барт розслабився, витягнувши руки за 20-фунтовою гвинтівкою, схованою серед уламків напівзруйнованої будівлі. День мав бути довгим.

Якщо вторгнення рф в Україну було визначено як виснажливу артилерійську війну, підкріплену танками, безпілотниками та крилатими ракетами, то роль снайпера, невидимого та смертоносного, відіграє роль на полі бою, яку часто забувають.

Затьмарені високотехнологічними інструментами вбивства та потужністю гаубиць і мінометів, українські снайпери є частиною більш рудиментарної сили: піхоти. Їх порівняно небагато, але вони не менш важливі, ніж понад століття тому, коли стрілець Першої світової війни міг тероризувати сотню людей одним пострілом.

Але сучасні технології, особливо розповсюдження невеликих безпілотників, які служать смертоносними засобами спостереження над лінією фронту, значно ускладнили снайперську діяльність із прихованих позицій. Це змусило українських снайперів змінити тактику або не ризикувати.

Деякі снайпери скаржаться, що зосередження на штурмі окопів, необхідній тактиці для повернення території, зробило снайперську підготовку менш пріоритетною для деяких командирів.

Кількість снайперів в українській армії публічно невідома, але за оцінками інструкторів, їх налічується кілька тисяч, розділених на дві основні категорії. Більшість відомі як стрільці, здатні стріляти в людей на відстані приблизно до 1 км. Вони часто бувають в окопах, підтримуючи своїх товаришів.

Друга категорія — це снайпери-розвідники, відомі серед снайперів як «дальні стрільці». Це ті кілька піхотинців, які можуть влучно стріляти з відстані в кілька км, здатні зчитувати вітер, температуру та барометричний тиск (за допомогою спотера), перш ніж злегка натиснути на спусковий гачок.

«Спусковий гачок потрібно тягнути прямо по каналу ствола», — каже інструктор. «Якщо ви потягнете його вбік, ви промахнетеся. Якщо ви потягнете його вниз, ви спровокуєте ривок, що також вплине на прицільність».

Володимир уважно слухає, усамітнившись за гвинтівкою 338-го калібру, поставлену перед ним.

«Багато людей бояться стати снайперами, тому що існує думка, що снайпери є однією з пріоритетних цілей ворога», – каже він.

Пріоритетні цілі

«Близько 24:00 наш снайпер на позиції 2 зафіксував вороже кулеметне гніздо», – йдеться у повідомленні. Він був написаний після снайперської місії, яка відбулася поблизу східного міста Бахмут на початку цього року.

«Наш снайпер обстріляв ворожу кулеметну позицію, — йшлося далі в звіті, — у результаті чого було вбито двох підтверджених противників» і «одного ймовірного противника».

У військових колах снайперів називають «помножувачем сили», тобто вони можуть мати величезний вплив на полі бою.

Але натиснути на спусковий гачок коштує дорого, особливо в епоху безпілотників і тепловізійних прицілів, які гарантують, що незалежно від того, наскільки добре замасковані снайпери, тепло їхнього тіла викриє їх (за відсутності антитермічного одягу, який важко придбати). Також можна легко побачити пил, дим і іноді спалах великокаліберного снаряда, який виходить зі стовбура зі швидкістю понад 820 м на секунду.

Це означає, що не будь-який російський солдат, який з’являється на перехресті, є хорошим кандидатом на вбивство. Потенційна винагорода має переважати ризик. Таким чином, ймовірність пострілу зростає, якщо цей солдат є «пріоритетною ціллю», як кулеметник, офіцер або член екіпажу протитанкової керованої ракети.

Або ще важливіше: російські снайпери.

«У них є хороші хлопці, ефективні», — сказав Марік, український снайпер із піхотного батальйону під назвою «Вовки Да Вінчі». «Кілька, але є. Я вважаю, що ніколи не можна недооцінювати ворога».

Його команді вдалося вбити групу з них на початку війни, за його словами, не з гвинтівок, а з артилерії, щоб ніхто не втік. Росіяни намагаються зробити те саме, коли помічають українських снайперів.

«Напевно, ми побачили їх чисто випадково», — сказав він.

Добре навчена снайперська команда повідомляє про свою присутність на передовій, переслідуючи та вбиваючи, доки вона не відступить — або не буде виявлена та придушена чи ліквідована. Часто це нагадує витончений танець, коли снайпери обирають свої позиції та вирішують стріляти чи спостерігати.

Вбивство іншої людини за допомогою потужної гвинтівки та прицілу — це розрахований і інколи інтимний досвід, на відміну від шаленої бійні зблизька під час окопних боїв. Особливо на великих відстанях снайперам часто доводиться чекати годинами, використовуючи додатки погоди, балістичні калькулятори та блокноти, щоб налаштувати приціл, перш ніж натиснути на курок.

Кулі, призначені для смертоносної стрільби на далекі дистанції, і їх гільзи снайпери часто обирають самостійно, що називається «ручним завантаженням», щоб гарантувати їх ідеальну вагу для виконання завдання. Високоякісні снайперські боєприпаси важко придбати, тому волонтери часто купують їх приватно, як і снайперські гвинтівки.

І на відміну від західних військ, які мають справу з моральними складнощами воєн в Іраку та Афганістані, де повстанці непомітно злилися з місцевим населенням, українські снайпери, захищаючи свою країну від вторгнення, бачать чіткий імператив для того, щоб натиснути на курок.

«Я думаю про людей з іншого боку — вони, можливо, не хочуть бути тут, але вони тут», — сказав Рептор, ще один снайпер із команди Барта. «Це неприродно вбивати когось, але це наша робота».

Дійсно, вбивства є валютою для снайперів, які часто змагаються за ресурси з дронами та іншими на полі бою. Це одна з причин, чому команда снайперів Барта використовує потужну камеру для запису своїх пострілів.

«У нас є приказка: немає відео — немає вбивства», — сказав командир команди Барта.

Але снайпери роблять набагато більше, ніж стріляють у людей з дальньої відстані. Насправді вбивство супротивника часто є останнім кроком у довгому списку інших пріоритетів, таких як розвідка, захист атакуючих підрозділів і визначення цілей для артилерії.

Зміна вітру

Близько другої години дня вітер змінився. Він більше не надходив зліва, а натомість дує прямо перед позицією команди, спонукаючи до швидкого налаштування їхніх гвинтівок.

Приблизно в цей час у небі з’явився страхітливий дрон «FPV» — дешевий гоночний безпілотник, оснащений вибухівкою, і три мінометні снаряди впали неподалік. Але ніяких російських солдатів не з’явилося, лише вхідні та вихідні артилерійські снаряди, які грюкали дверима в рамах і штовхали снайперів усередину будівлі. Пориви пробивалися крізь уламки, здуваючи маскувальну сітку, яка допомагала приховати їхні позиції.

Ближче до сутінків, коли земля охолола і західне сонце світило у вікна російської будівлі, команда помітила щось у глибині віддаленої кімнати. Це була кулеметна позиція чи щось інше?

Без чіткої відповіді було мало причин стріляти. Вони сказали б це в звіті, коли вони повернуться, і підрозділ надішле вибуховий дрон.

Повільно, між раннім вечором і темрявою, команда спакувала свої сумки й застібнула гвинтівки. Вони кинулися до вантажівки й поїхали, скелети зруйнованих будинків уздовж дороги тепер освітлювалися світлом місяця, що сходить.