Под ударом армии РФ оказались три села у границы на Харьковщине — ХОВА

По информации ХОВА, в течение дня враг обстреливал из минометов Золочевскую громаду. Там есть разрушения жилых домов и критической инфраструктуры.

«Сегодня в 14:00 минометным огнем российские оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок. В общей сложности было нанесено около девяти ударов. В результате обстрела значительно повреждено административное здание, также загорелось поле рядом с населенным пунктом», — сообщила пресс-служба Харьковской областной военной администрации.

Также под обстрелом были села Одноробовка и Ивашки. В первом повреждены два дома. Во втором «прилеты» пришлись по местным предприятиям и кладбищу.

«В обоих населенных пунктах в результате вражеских ударов повреждены сети газо- и электроснабжения. По информации, по состоянию на данный момент, жертв нет», — отметили в ХОВА.