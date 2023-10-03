Live
  • Вт 03.10.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🔴

Под ударом армии РФ оказались три села у границы на Харьковщине — ХОВА

Происшествия 16:29   03.10.2023
Оксана Горун
Под ударом армии РФ оказались три села у границы на Харьковщине — ХОВА

По информации ХОВА, в течение дня враг обстреливал из минометов Золочевскую громаду. Там есть разрушения жилых домов и критической инфраструктуры.

«Сегодня в 14:00 минометным огнем российские оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок. В общей сложности было нанесено около девяти ударов. В результате обстрела значительно повреждено административное здание, также загорелось поле рядом с населенным пунктом», — сообщила пресс-служба Харьковской областной военной администрации.

Также под обстрелом были села Одноробовка и Ивашки. В первом повреждены два дома. Во втором «прилеты» пришлись по местным предприятиям и кладбищу.

«В обоих населенных пунктах в результате вражеских ударов повреждены сети газо- и электроснабжения. По информации, по состоянию на данный момент, жертв нет», — отметили в ХОВА.

Читайте также: Враг обстрелял Казачью Лопань: часть поселка без света

Автор: Оксана Горун
Популярно
В ОП сообщили, о чем Зеленского просили военные в Харьковской области
В ОП сообщили, о чем Зеленского просили военные в Харьковской области
03.10.2023, 17:00
РФ ударила ракетами в Харькове по подсобке бюро ритуальных услуг – Синегубов
РФ ударила ракетами в Харькове по подсобке бюро ритуальных услуг – Синегубов
03.10.2023, 08:37
Под ударом армии РФ оказались три села у границы на Харьковщине — ХОВА
Под ударом армии РФ оказались три села у границы на Харьковщине — ХОВА
03.10.2023, 16:29
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
Зеленский встретился с военными на Купянско-Лиманском участке фронта (видео)
Зеленский встретился с военными на Купянско-Лиманском участке фронта (видео)
03.10.2023, 15:18
«Битва за Есенина» в Харькове: на месте, где был мурал поэту, пишут его стихи
«Битва за Есенина» в Харькове: на месте, где был мурал поэту, пишут его стихи
03.10.2023, 17:32

Новости по теме:

18:28
Враг обстрелял из минометов приграничную громаду на Харьковщине
22:16
В приграничном селе на Харьковщине сегодня насчитали 13 «прилетов» (фото)
11:55
В приграничной громаде на Харьковщине меняют комендантский час
17:48
Враг обстрелял с вертолетов села на севере Харьковщины
21:21
СБУ расследует кражу 120 тонн зерна оккупантами из села на севере Харьковщины

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Под ударом армии РФ оказались три села у границы на Харьковщине — ХОВА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 16:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ХОВА, в течение дня враг обстреливал из минометов Золочевскую громаду. Там есть разрушения жилых домов и критической инфраструктуры".