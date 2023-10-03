Под ударом армии РФ оказались три села у границы на Харьковщине — ХОВА
По информации ХОВА, в течение дня враг обстреливал из минометов Золочевскую громаду. Там есть разрушения жилых домов и критической инфраструктуры.
«Сегодня в 14:00 минометным огнем российские оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок. В общей сложности было нанесено около девяти ударов. В результате обстрела значительно повреждено административное здание, также загорелось поле рядом с населенным пунктом», — сообщила пресс-служба Харьковской областной военной администрации.
Также под обстрелом были села Одноробовка и Ивашки. В первом повреждены два дома. Во втором «прилеты» пришлись по местным предприятиям и кладбищу.
«В обоих населенных пунктах в результате вражеских ударов повреждены сети газо- и электроснабжения. По информации, по состоянию на данный момент, жертв нет», — отметили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 16:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ХОВА, в течение дня враг обстреливал из минометов Золочевскую громаду. Там есть разрушения жилых домов и критической инфраструктуры".