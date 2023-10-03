Під ударом армії РФ опинилися три села біля кордону на Харківщині – ХОВА

За інформацією ХОВА, протягом дня ворог обстрілював із мінометів Золочівську громаду. Там є руйнування житлових будинків та критичної інфраструктури.

“Сьогодні о 14.00 мінометним вогнем російські окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок. Загалом було завдано близько 9 ударів. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено адміністративну будівлю, також зайнялося поле поряд із населеним пунктом”, – повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

Також під обстрілом були села Одноробівка та Івашки. У першому пошкоджено два будинки. У другому “прильоти” припали по місцевих підприємствах та цвинтарю.

“В обох населених пунктах внаслідок ворожих ударів пошкоджено мережі газо- та електропостачання. За інформацією станом на зараз, жертв немає“, – зазначили в ХОВА.