Під ударом армії РФ опинилися три села біля кордону на Харківщині – ХОВА
За інформацією ХОВА, протягом дня ворог обстрілював із мінометів Золочівську громаду. Там є руйнування житлових будинків та критичної інфраструктури.
“Сьогодні о 14.00 мінометним вогнем російські окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок. Загалом було завдано близько 9 ударів. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено адміністративну будівлю, також зайнялося поле поряд із населеним пунктом”, – повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.
Також під обстрілом були села Одноробівка та Івашки. У першому пошкоджено два будинки. У другому “прильоти” припали по місцевих підприємствах та цвинтарю.
“В обох населених пунктах внаслідок ворожих ударів пошкоджено мережі газо- та електропостачання. За інформацією станом на зараз, жертв немає“, – зазначили в ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 16:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ХОВА, протягом дня ворог обстрілював із мінометів Золочівську громаду. Там є руйнування житлових будинків та критичної інфраструктури".