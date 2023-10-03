Live
  • Вт 03.10.2023
    • Харків
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🔴

Під ударом армії РФ опинилися три села біля кордону на Харківщині – ХОВА

Події 16:29   03.10.2023
Оксана Горун
Під ударом армії РФ опинилися три села біля кордону на Харківщині – ХОВА Ілюстрація: мапа DeepState

За інформацією ХОВА, протягом дня ворог обстрілював із мінометів Золочівську громаду. Там є руйнування житлових будинків та критичної інфраструктури.

“Сьогодні о 14.00 мінометним вогнем російські окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок. Загалом було завдано близько 9 ударів. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено адміністративну будівлю, також зайнялося поле поряд із населеним пунктом”, – повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

Також під обстрілом були села Одноробівка та Івашки. У першому пошкоджено два будинки. У другому “прильоти” припали по місцевих підприємствах та цвинтарю.

В обох населених пунктах внаслідок ворожих ударів пошкоджено мережі газо- та електропостачання. За інформацією станом на зараз, жертв немає“, – зазначили в ХОВА.

Читайте також: Ворог обстріляв Козачу Лопань: частина селища без світла

Автор: Оксана Горун
Популярно
В ОП повідомили, про що Зеленського просили військові в Харківській області
В ОП повідомили, про що Зеленського просили військові в Харківській області
03.10.2023, 17:00
Не брав слухавку від матері: на Харківщині шукали 16-річного хлопця
Не брав слухавку від матері: на Харківщині шукали 16-річного хлопця
03.10.2023, 14:49
У Харкові на місяць обмежать рух на одній із вулиць
У Харкові на місяць обмежать рух на одній із вулиць
03.10.2023, 16:43
Під ударом армії РФ опинилися три села біля кордону на Харківщині – ХОВА
Під ударом армії РФ опинилися три села біля кордону на Харківщині – ХОВА
03.10.2023, 16:29
У Харкові в середу трамваї №6 і 8 ходитимуть по-іншому
У Харкові в середу трамваї №6 і 8 ходитимуть по-іншому
03.10.2023, 16:01
Мільярди для ЗСУ: чи отримає Україна гроші від США – думки експертів
Мільярди для ЗСУ: чи отримає Україна гроші від США – думки експертів
03.10.2023, 15:59

Новини за темою:

18:28
Ворог обстріляв із мінометів прикордонну громаду на Харківщині
22:16
У прикордонному селі на Харківщині сьогодні нарахували 13 “прильотів” (фото)
11:55
У прикордонній громаді на Харківщині змінюють комендантську годину
17:48
Ворог обстріляв з вертольотів села на півночі Харківщини
21:21
СБУ розслідує крадіжку 120 тонн зерна окупантами із села на півночі Харківщини

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Під ударом армії РФ опинилися три села біля кордону на Харківщині – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 16:29;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ХОВА, протягом дня ворог обстрілював із мінометів Золочівську громаду. Там є руйнування житлових будинків та критичної інфраструктури".