Намерений наступать на Купянск враг не оставил: в ВСУ сообщили об обстановке

Спикер 14-й ОМБр имени князя Романа Великого Надежда Замрига рассказала, что сейчас происходит на фронте в районе города Купянск.

«В настоящее время в полосе ответственности нашей бригады стабильно, относительное затишье. Враг проводит доукомплектацию своих подразделений, понесших большие потери от нашей бригады и побратимов. В то же время, продолжаются ракетные, авиационные удары по населенным пунктам вокруг Купянска, по самому Купянску. Работает тяжелая артиллерия. Ситуация такова, что не снижается градус напряжения. Но на все действия врага у нас есть свои планы и задачи», — сказала Замрига в эфире нацмарафона.

Она подчеркнула, что, несмотря на временное затишье, защитники Купянска не расслабляются ни на секунду.

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«(Враг) развернул, как вы знаете, и ввел уже в боевые порядки 25-ю свою армию, которую планировал значительно позже вводить на фронт. Почему? Видимо, из-за нехватки сил – живой силы, техники. Как поведут себя дальше подразделения этого военного соединения, покажет время, но ни на секунду никто не расслабляется. Потому что мы знаем, что свои намерения штурмовых действий, наступательных действий (противник) не оставил», — сказала спикер 14-й ОМБр.