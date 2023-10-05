Намірів наступати на Куп’янськ ворог не полишив: ЗСУ повідомили про обстановку

Спікерка 14-ї ОМБр імені князя Романа Великого Надія Замрига розповіла, що зараз відбувається на фронті в районі міста Куп’янськ.

“На даний час у смузі відповідальності нашої бригади стабільно, відносне затишшя. Ворог проводить доукомплектацію своїх підрозділів, які зазнали великих втрат від нашої бригади та побратимів. Водночас тривають ракетні, авіаційні удари по населених пунктах навколо Куп’янська, по самому Куп’янську. Працює важка артилерія. Ситуація така, що не знижується градус напруги. Але на всі дії ворога в нас є свої плани та завдання“, – сказала Замрига в етері нацмарафону.

Вона наголосила, що попри тимчасове затишшя, захисники Куп’янська не розслабляються ні на секунду.

“(Ворог) розгорнув, як ви знаєте, та ввів уже в бойові порядки 25-ту свою армію, яку планував значно пізніше вводити на фронт. Чому? Мабуть, через нестачу сил – живої сили, техніки. Як поводитимуться далі підрозділи цього військового з’єднання, покаже час, але ні на секунду ніхто не розслабляється. Тому що ми знаємо, що свої наміри штурмових дій, наступальних дій (ворог) не полишив“, – сказала спікерка 14-й ОМБр.