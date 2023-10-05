У ЗСУ порівняли кількість окупантів під Куп’янськом та Бахмутом

На Бахмутському напрямку в окупантів вдвічі менше особового складу, ніж на Куп’янсько-Лиманському, різниця за технікою – ще суттєвіша.

“Я б визначив Лимано-Куп’янський напрямок зараз найдинамічнішим, оскільки там і сил противника більше. Якщо порівнювати в особовому складі – це понад 110 тисяч військовослужбовців, 1085 танків, майже 2000 бойових броньованих машин. Це БМП, БМД, МТ-ЛБ, “Тигри”, різні дозорні машини. Понад 700 одиниць артилерійських систем та ще близько пів тисячі РСЗВ. На противагу Бахмутському, де ми бачимо значно менші цифри: 51 тисяча особового складу, 211 танків, 1000 бойових броньованих машин, 110 артилерійських систем та ще 100 РСЗВ”, – навів дані в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Він також повідомив, що ситуацію на Куп’янсько-Лиманському напрямку суттєво ускладнює активність ворожої авіації.

“Противник використовує дуже інтенсивно свої Су-35 – нові штурмовики, які можуть стріляти як по повітряних, так і по наземних цілях. Переважно вони заходять парами. Також використовує Ка-52 гелікоптери, використовує Су-25, Мі-8 парами інколи також заходять туди. Інтенсивність штурмових дій зараз там теж підвищилася. За минулу добу зафіксовано вісім бойових зіткнень. Противник зараз обрав нову точку – Макіївка – та спрямовує всі зусилля на цей напрямок. Усі вісім бойових зіткнень відбулося там. Звичайно, що ми також відбиваємо там атаки противника, наносимо йому вогневе ураження”, – повідомив Євлаш.

Спікер Східного угруповання ЗСУ повідомив: успіху на цьому напрямку ворог не має.