У ЗСУ порівняли кількість окупантів під Куп’янськом та Бахмутом
На Бахмутському напрямку в окупантів вдвічі менше особового складу, ніж на Куп’янсько-Лиманському, різниця за технікою – ще суттєвіша.
“Я б визначив Лимано-Куп’янський напрямок зараз найдинамічнішим, оскільки там і сил противника більше. Якщо порівнювати в особовому складі – це понад 110 тисяч військовослужбовців, 1085 танків, майже 2000 бойових броньованих машин. Це БМП, БМД, МТ-ЛБ, “Тигри”, різні дозорні машини. Понад 700 одиниць артилерійських систем та ще близько пів тисячі РСЗВ. На противагу Бахмутському, де ми бачимо значно менші цифри: 51 тисяча особового складу, 211 танків, 1000 бойових броньованих машин, 110 артилерійських систем та ще 100 РСЗВ”, – навів дані в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Він також повідомив, що ситуацію на Куп’янсько-Лиманському напрямку суттєво ускладнює активність ворожої авіації.
“Противник використовує дуже інтенсивно свої Су-35 – нові штурмовики, які можуть стріляти як по повітряних, так і по наземних цілях. Переважно вони заходять парами. Також використовує Ка-52 гелікоптери, використовує Су-25, Мі-8 парами інколи також заходять туди. Інтенсивність штурмових дій зараз там теж підвищилася. За минулу добу зафіксовано вісім бойових зіткнень. Противник зараз обрав нову точку – Макіївка – та спрямовує всі зусилля на цей напрямок. Усі вісім бойових зіткнень відбулося там. Звичайно, що ми також відбиваємо там атаки противника, наносимо йому вогневе ураження”, – повідомив Євлаш.
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Спікер Східного угруповання ЗСУ повідомив: успіху на цьому напрямку ворог не має.
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Ви читали новину: «У ЗСУ порівняли кількість окупантів під Куп’янськом та Бахмутом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 10:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Бахмутському напрямку в окупантів вдвічі менше особового складу, ніж на Куп’янсько-Лиманському, різниця за технікою – ще суттєвіша".