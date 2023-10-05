В направлении Харьковщины движутся дроны Shahed — Воздушные силы ВСУ
Воздушная тревога, объявленная в Харьковской области в 23:08, связана с движением ударных БпЛА типа «Shahed» в направлении региона.
Об этом сообщает в Telegram командование Воздушных сил ВСУ и призывает не игнорировать тревогу.
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 23:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воздушная тревога, объявленная в Харьковской области в 23:08, связана с движением ударных БпЛА типа «Shahed» в направлении региона.".