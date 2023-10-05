У напрямку Харківщини рухаються дрони Shahed – Повітряні сили ЗСУ
Повітряна тривога, оголошена в Харківській області о 23:08, пов’язана з рухом ударних БпЛА Shahed у напрямку регіону.
Про це повідомляє в телеграмі командування Повітряних сил ЗСУ та закликає не ігнорувати тривогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 23:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряна тривога, оголошена в Харківській області о 23:08, пов’язана з рухом ударних БпЛА Shahed у напрямку регіону.".