У напрямку Харківщини рухаються дрони Shahed – Повітряні сили ЗСУ

Повітряна тривога, оголошена в Харківській області о 23:08, пов’язана з рухом ударних БпЛА Shahed у напрямку регіону.

Про це повідомляє в телеграмі командування Повітряних сил ЗСУ та закликає не ігнорувати тривогу.