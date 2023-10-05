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У напрямку Харківщини рухаються дрони Shahed – Повітряні сили ЗСУ

Суспільство 23:18   05.10.2023
Олена Нагорна
У напрямку Харківщини рухаються дрони Shahed – Повітряні сили ЗСУ

Повітряна тривога, оголошена в Харківській області о 23:08, пов’язана з рухом ударних БпЛА Shahed у напрямку регіону.

Про це повідомляє в телеграмі командування Повітряних сил ЗСУ та закликає не ігнорувати тривогу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 23:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряна тривога, оголошена в Харківській області о 23:08, пов’язана з рухом ударних БпЛА Shahed у напрямку регіону.".