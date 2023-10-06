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Россияне атаковали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:17   06.10.2023
Оксана Якушко
Россияне атаковали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары около четырех сел Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по населенным пунктам Волчанск, Гатище, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении бойцы ВСУ отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Противник нанес авиаудары возле населенных пунктов Подолы, Ивановка, Синьковка, Петропавловка Харьковской области.

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли районы более 15 населенных пунктов, в том числе Каменку, Двуречную, Берестово, Кисловку, Ивановку Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 19:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары около четырех сел Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.".