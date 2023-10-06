Россияне атаковали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Россияне нанесли авиаудары около четырех сел Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по населенным пунктам Волчанск, Гатище, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении бойцы ВСУ отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Противник нанес авиаудары возле населенных пунктов Подолы, Ивановка, Синьковка, Петропавловка Харьковской области.

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли районы более 15 населенных пунктов, в том числе Каменку, Двуречную, Берестово, Кисловку, Ивановку Харьковской области.