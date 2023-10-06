Россияне атаковали возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне нанесли авиаудары около четырех сел Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне били из артиллерии и минометов по населенным пунктам Волчанск, Гатище, Землянки Харьковской области.
На Купянском направлении бойцы ВСУ отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
Противник нанес авиаудары возле населенных пунктов Подолы, Ивановка, Синьковка, Петропавловка Харьковской области.
Из артиллерии и минометов россияне обстреляли районы более 15 населенных пунктов, в том числе Каменку, Двуречную, Берестово, Кисловку, Ивановку Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 19:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли авиаудары около четырех сел Харьковщины, сообщил Генштаб ВСУ.".