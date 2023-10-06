Росіяни атакували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Росіяни завдали авіаударів біля чотирьох сіл Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку росіяни гатили з артилерії та мінометів по населеним пунктам Вовчанськ, Гатище, Землянки Харківської області.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.
Противник завдав авіаударів біля населених пунктів Подоли, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області.
З артилерії та мінометів росіяни обстріляли райони понад 15 населених пунктів, зокрема Кам’янку, Дворічну, Берестове, Кислівку, Іванівку Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 19:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали авіаударів біля чотирьох сіл Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.".