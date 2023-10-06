Live
  • Пт 06.10.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

Росіяни атакували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:17   06.10.2023
Оксана Якушко
Росіяни атакували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни завдали авіаударів біля чотирьох сіл Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни гатили з артилерії та мінометів по населеним пунктам Вовчанськ, Гатище, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Противник завдав авіаударів біля населених пунктів Подоли, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області.

З артилерії та мінометів росіяни обстріляли райони понад 15 населених пунктів, зокрема Кам’янку, Дворічну, Берестове, Кислівку, Іванівку Харківської області.

Читайте також: Армія РФ завдала авіаударів по двох селах на Харківщині – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вся родина воїна ЗСУ Козиря, якого поминали у селі Гроза, загинула – ЗМІ
Вся родина воїна ЗСУ Козиря, якого поминали у селі Гроза, загинула – ЗМІ
06.10.2023, 20:40
Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
06.10.2023, 11:53
Не брав слухавку від матері: на Харківщині шукали 16-річного хлопця
Не брав слухавку від матері: на Харківщині шукали 16-річного хлопця
03.10.2023, 14:49
Проти нардепа від Харкова Куницького відкрили справи за хуліганство і побиття
Проти нардепа від Харкова Куницького відкрили справи за хуліганство і побиття
06.10.2023, 19:48
Росіяни атакували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Росіяни атакували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
06.10.2023, 19:17
Четверо зникли безвісти. Поліція завершила пошукові роботи у селі Гроза
Четверо зникли безвісти. Поліція завершила пошукові роботи у селі Гроза
06.10.2023, 18:53

Новини за темою:

21:00
Генштаб: про чотири ворожі атаки в напрямку Харківщини та авіаудари по регіону
19:24
Зведення Генштабу: авіаудари і десяток ворожих атак біля Харківщини
19:16
“Високий показник”: під Куп’янськом і Лиманом ворог 23 рази застосував авіацію
18:58
Генштаб назвав два села Харківщини, поблизу яких била авіація РФ
19:09
Авіаційних ударів завдали росіяни поблизу шести сіл Харківщини – Генштаб ЗСУ

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Росіяни атакували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 19:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали авіаударів біля чотирьох сіл Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.".