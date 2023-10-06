Росіяни атакували біля Синьківки й Іванівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Росіяни завдали авіаударів біля чотирьох сіл Харківщини, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку росіяни гатили з артилерії та мінометів по населеним пунктам Вовчанськ, Гатище, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Противник завдав авіаударів біля населених пунктів Подоли, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка Харківської області.

З артилерії та мінометів росіяни обстріляли райони понад 15 населених пунктів, зокрема Кам’янку, Дворічну, Берестове, Кислівку, Іванівку Харківської області.