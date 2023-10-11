Двоих ученых из Харькова убили террористы ХАМАС в Израиле
Жертвами атаки ХАМАС стали супруги-ученые Гредескул, Сергей и Виткория, которых террористов расстреляли в их доме в Офакиме, сообщает издание Детали.
Обоим было больше 80 лет.
Сергей Гредескул — выпускник Харьковского Университета. Свои исследования он проводил в Харьковском физико-техническом институте и Физико-техническом институте низких температур АН Украины. Он соавтор ставшей классической монографии «Введение в теорию неупорядоченных систем» и более ста научных статей.
Ученый жил в Израиле с 1992 года.
Подтвердил гибель Гредескула и его земляк, израильский журналист Симон Брайман.
Сообщение о гибели выдающегося физика также появилось на сайте кафедры физики университета Бен Гурион в Негев.
«Сергей был одним из самых выдающихся физиков, переехавших в Израиль в 90-е годы, — говорится в нем. — Вместе со своим наставником Ильей Лифшицем он стал одним из отцов-основателей физики неупорядоченных металлов. Сергей награжден Государственной премией Украины в области науки и техники 1985 года. Сергей пришел на нашу кафедру в 1991 году и был ее сотрудником до последних дней».
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 15:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жертвами атаки ХАМАС стали супруги Гредескул, Сергей и Виткория, которых террористов расстреляли в их доме в Офакиме, сообщает издание Детали.".