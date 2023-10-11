Двох учених із Харкова вбили терористи ХАМАС в Ізраїлі
Жертвами атаки ХАМАС стали подружжя вчених Гредескул, Сергій та Віткорія, яких терористів розстріляли в їхньому будинку в Офакімі, повідомляє видання Деталі.
Обом було понад 80 років.
Сергій Гредескул – випускник Харківського університету. Свої дослідження він проводив у Харківському фізико-технічному інституті та Фізико-технічному інституті низьких температур АН України. Він співавтор класичної монографії «Введення в теорію невпорядкованих систем» і більше ста наукових статей.
Вчений мешкав в Ізраїлі з 1992 року.
Підтвердив загибель Гредескула його земляк, ізраїльський журналіст Симон Брайман.
Повідомлення про загибель видатного фізика також з’явилося на сайті кафедри фізики університету Бен Гуріон у Негєві.
«Сергій був одним із найвидатніших фізиків, які переїхали до Ізраїлю у 90-ті роки, — йдеться у ньому. — Разом зі своїм наставником Іллею Ліфшицем він став одним із батьків-засновників фізики невпорядкованих металів. Сергія нагороджено Державною премією України в галузі науки і техніки 1985 року. Сергій прийшов на нашу кафедру у 1991 році та був її співробітником до останніх днів».
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 15:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жертвами атаки ХАМАС стали подружжя вчених Гредескул, Сергій та Віткорія, яких терористів розстріляли в їхньому будинку в Офакімі, повідомляє видання Деталі.".