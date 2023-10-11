Смертельный взрыв в поле на Харьковщине: в ГСЧС сообщили подробности

11 октября около 9:50 двое мужчин подорвались на противопехотной вражеской мине типа ОЗМ. ЧП произошло в поле между селами Лебяжье и Граково, в прошлом году эта местность была под оккупацией, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате взрыва мужчины, жители села Лебяжье возрастом около 35 лет, погибли на месте, добавили спасатели.