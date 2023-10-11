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Смертельный взрыв в поле на Харьковщине: в ГСЧС сообщили подробности

Происшествия 12:45   11.10.2023
Виктория Яковенко
Смертельный взрыв в поле на Харьковщине: в ГСЧС сообщили подробности Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

11 октября около 9:50 двое мужчин подорвались на противопехотной вражеской мине типа ОЗМ. ЧП произошло в поле между селами Лебяжье и Граково, в прошлом году эта местность была под оккупацией, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате взрыва мужчины, жители села Лебяжье возрастом около 35 лет, погибли на месте, добавили спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 12:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 октября около 9:50 двое мужчин подорвались на противопехотной вражеской мине типа ОЗМ. ЧП произошло в поле между селами Лебяжье и Граково, в прошлом году эта местность была под оккупацией, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".