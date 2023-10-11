Смертельный взрыв в поле на Харьковщине: в ГСЧС сообщили подробности
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
11 октября около 9:50 двое мужчин подорвались на противопехотной вражеской мине типа ОЗМ. ЧП произошло в поле между селами Лебяжье и Граково, в прошлом году эта местность была под оккупацией, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В результате взрыва мужчины, жители села Лебяжье возрастом около 35 лет, погибли на месте, добавили спасатели.
Читайте также: В поле на Чугуевщине насмерть подорвались двое мужчин – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Смертельный взрыв в поле на Харьковщине: в ГСЧС сообщили подробности»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 12:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 октября около 9:50 двое мужчин подорвались на противопехотной вражеской мине типа ОЗМ. ЧП произошло в поле между селами Лебяжье и Граково, в прошлом году эта местность была под оккупацией, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".