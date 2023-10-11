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Смертельний вибух у полі на Харківщині: у ДСНС повідомили подробиці

Події 12:45   11.10.2023
Вікторія Яковенко
Смертельний вибух у полі на Харківщині: у ДСНС повідомили подробиці Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

11 жовтня близько 9:50 двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній ворожій міні типу ОЗМ. НП сталася у полі між селами Леб’яже та Гракове, торік ця місцевість була під окупацією, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Внаслідок вибуху чоловіки, жителі села Леб’яже віком близько 35 років, загинули на місці, додали рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 12:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 жовтня близько 9:50 двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній ворожій міні типу ОЗМ. НП сталася у полі між селами Леб’яже та Гракове, торік ця місцевість була під окупацією, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".