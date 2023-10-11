Смертельний вибух у полі на Харківщині: у ДСНС повідомили подробиці
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
11 жовтня близько 9:50 двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній ворожій міні типу ОЗМ. НП сталася у полі між селами Леб’яже та Гракове, торік ця місцевість була під окупацією, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Внаслідок вибуху чоловіки, жителі села Леб’яже віком близько 35 років, загинули на місці, додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 12:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 жовтня близько 9:50 двоє чоловіків підірвалися на протипіхотній ворожій міні типу ОЗМ. НП сталася у полі між селами Леб’яже та Гракове, торік ця місцевість була під окупацією, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.".