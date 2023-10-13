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Коноплю в промышленных масштабах выращивал мужчина под Харьковом

Происшествия 20:50   13.10.2023
Оксана Якушко
Коноплю в промышленных масштабах выращивал мужчина под Харьковом

В Харьковской области правоохранители разоблачили мужчину, который выращивал и хранил наркотические растения, сообщили в Нацполиции.

Для своего агробизнеса 59-летний житель поселка Песочин обустроил во дворе заграждение, где и выращивал коноплю. В дальнейшем мужчина из нее изготовлял каннабис.

Во время обыска в домовладении мужчины изъяли кусты конопли и каннабис в высушенном виде.

Решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 20:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители разоблачили мужчину, который выращивал и хранил наркотические растения, сообщили в Нацполиции.".