Коноплю в промышленных масштабах выращивал мужчина под Харьковом
В Харьковской области правоохранители разоблачили мужчину, который выращивал и хранил наркотические растения, сообщили в Нацполиции.
Для своего агробизнеса 59-летний житель поселка Песочин обустроил во дворе заграждение, где и выращивал коноплю. В дальнейшем мужчина из нее изготовлял каннабис.
Во время обыска в домовладении мужчины изъяли кусты конопли и каннабис в высушенном виде.
Решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: Банду наркодилеров-метадонщиков поймали в Лозовой на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Коноплю в промышленных масштабах выращивал мужчина под Харьковом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 20:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области правоохранители разоблачили мужчину, который выращивал и хранил наркотические растения, сообщили в Нацполиции.".