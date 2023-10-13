Коноплю в промислових масштабах вирощував чоловік під Харковом

На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який вирощував і зберігав наркотичні рослини, повідомили у Нацполіції.

Для свого агробізнесу 59-річний мешканець селища Пісочин облаштував у дворі огорожу, де й вирощував коноплі. Надалі чоловік із неї виготовляв канабіс.

Під час обшуку у домоволодінні чоловіка вилучили кущі коноплі та канабіс у висушеному вигляді.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.