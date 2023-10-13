Live
  • Пт 13.10.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

Коноплю в промислових масштабах вирощував чоловік під Харковом

Події 20:50   13.10.2023
Оксана Якушко
Коноплю в промислових масштабах вирощував чоловік під Харковом

На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який вирощував і зберігав наркотичні рослини, повідомили у Нацполіції.

Для свого агробізнесу 59-річний мешканець селища Пісочин облаштував у дворі огорожу, де й вирощував коноплі. Надалі чоловік із неї виготовляв канабіс.

Під час обшуку у домоволодінні чоловіка вилучили кущі коноплі та канабіс у висушеному вигляді.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Банду наркодилерів-метадощиків впіймали в Лозовій на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Туман і хмарно. Якою буде завтра погода на Харківщині
Туман і хмарно. Якою буде завтра погода на Харківщині
13.10.2023, 21:46
Як погода впливає на роботу аеророзвідки та ударних БПЛА – Федоренко
Як погода впливає на роботу аеророзвідки та ударних БПЛА – Федоренко
13.10.2023, 14:14
Коноплю в промислових масштабах вирощував чоловік під Харковом
Коноплю в промислових масштабах вирощував чоловік під Харковом
13.10.2023, 20:50
12 атак росіян відбили українські воїни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
12 атак росіян відбили українські воїни на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
13.10.2023, 20:32
Харківську МСЕК перевірять після скандалу з воїном і порад відрізати йому ногу
Харківську МСЕК перевірять після скандалу з воїном і порад відрізати йому ногу
13.10.2023, 19:54
8-річна дівчинка загинула в ДТП під Чугуєвом – мати не впоралася з керуванням
8-річна дівчинка загинула в ДТП під Чугуєвом – мати не впоралася з керуванням
13.10.2023, 19:10

Новини за темою:

14:50
Понад 2 тис наркорослин мешканець Балаклійщини вирощував на городі (фото)

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Коноплю в промислових масштабах вирощував чоловік під Харковом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 20:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці викрили чоловіка, який вирощував і зберігав наркотичні рослини, повідомили у Нацполіції.".