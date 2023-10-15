Live
  • Вс 15.10.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🔴

Наступление под Бахмутом: документальный фильм 3-й ОШБр (видео)

Общество 15:38   15.10.2023
Елена Нагорная
Наступление под Бахмутом: документальный фильм 3-й ОШБр (видео) Постер: 3-я ОШБр

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ опубликовала вторую часть документальной ленты трилогии «Наступление» о том, как несколько месяцев подряд бойцы подразделения ведут наступательную операцию в направлении города Бахмут Донецкой области.

В фильме показаны штурмовые бои вдоль канала Северский Донец-Донбасс. Бойцы отбивают позиции у оккупантов на участке протяженностью 7,1 километра, сообщают в подразделении.

В видео можно увидеть, как продвигались штурмовики во время летнего этапа операции, уничтожали врага, чтобы отомстить, брали пленных и вытаскивали своих из-под вражеских обстрелов.

Видео 18+, присутствуют ненормативная лексика, кадры насилия и жестокости!

Читайте также: Сложный бой под Бахмутом глазами бойцов 3-й ОШБр (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Ситуация срочная». Харьковчан просят сдать кровь
«Ситуация срочная». Харьковчан просят сдать кровь
15.10.2023, 12:18
Тепло как летом и без дождя. Какая будет завтра погода в Харькове и области
Тепло как летом и без дождя. Какая будет завтра погода в Харькове и области
14.10.2023, 19:45
У налоговика с Харьковщины забрали дом и участок на Киевщине — решение ВС
У налоговика с Харьковщины забрали дом и участок на Киевщине — решение ВС
15.10.2023, 15:06
Ночью дроны СБУ устроили блэкаут на Белгородщине — СМИ (видео)
Ночью дроны СБУ устроили блэкаут на Белгородщине — СМИ (видео)
15.10.2023, 13:56
Пожар в театре музкомедии в Харькове ночью тушили полсотни бойцов ГСЧС (фото)
Пожар в театре музкомедии в Харькове ночью тушили полсотни бойцов ГСЧС (фото)
15.10.2023, 08:11
Наступление под Бахмутом: документальный фильм 3-й ОШБр (видео)
Наступление под Бахмутом: документальный фильм 3-й ОШБр (видео)
15.10.2023, 15:38

Новости по теме:

19:55
Не добежал: 3-я ОШБр пленила командира добробата армии РФ (видео)
23:11
Сложный бой под Бахмутом глазами бойцов 3-й ОШБр (видео)
14:32
Kraken и 3-я ОШБр отменили Движ в метро Харькова из-за «реальной угрозы»

Вы читали новость: «Наступление под Бахмутом: документальный фильм 3-й ОШБр (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 15:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ опубликовала вторую часть документальной ленты трилогии «Наступление» о том, как несколько месяцев подряд бойцы подразделения ведут наступательную операцию в направлении города Бахмут Донецкой области.".