Наступление под Бахмутом: документальный фильм 3-й ОШБр (видео)

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ опубликовала вторую часть документальной ленты трилогии «Наступление» о том, как несколько месяцев подряд бойцы подразделения ведут наступательную операцию в направлении города Бахмут Донецкой области.

В фильме показаны штурмовые бои вдоль канала Северский Донец-Донбасс. Бойцы отбивают позиции у оккупантов на участке протяженностью 7,1 километра, сообщают в подразделении.

В видео можно увидеть, как продвигались штурмовики во время летнего этапа операции, уничтожали врага, чтобы отомстить, брали пленных и вытаскивали своих из-под вражеских обстрелов.

Видео 18+, присутствуют ненормативная лексика, кадры насилия и жестокости!