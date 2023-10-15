Наступление под Бахмутом: документальный фильм 3-й ОШБр (видео)
Постер: 3-я ОШБр
3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ опубликовала вторую часть документальной ленты трилогии «Наступление» о том, как несколько месяцев подряд бойцы подразделения ведут наступательную операцию в направлении города Бахмут Донецкой области.
В фильме показаны штурмовые бои вдоль канала Северский Донец-Донбасс. Бойцы отбивают позиции у оккупантов на участке протяженностью 7,1 километра, сообщают в подразделении.
В видео можно увидеть, как продвигались штурмовики во время летнего этапа операции, уничтожали врага, чтобы отомстить, брали пленных и вытаскивали своих из-под вражеских обстрелов.
Видео 18+, присутствуют ненормативная лексика, кадры насилия и жестокости!
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- Категории: Общество, Украина; Теги: 3-я ОШБр, бахмут, ВСУ, наступ, наступление, фильм;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 15:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ опубликовала вторую часть документальной ленты трилогии «Наступление» о том, как несколько месяцев подряд бойцы подразделения ведут наступательную операцию в направлении города Бахмут Донецкой области.".