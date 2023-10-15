Наступ під Бахмутом: документальний фільм 3-ї ОШБр (відео)
3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ опублікувала другу частину документальної стрічки трилогії “Наступ” про те, як кілька місяців поспіль бійці підрозділу ведуть наступальну операцію у напрямку міста Бахмут Донецької області.
У фільмі показані штурмові бої вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас. Бійці відбивають позиції в окупантів на ділянці протяжністю 7,1 кілометра, повідомляють у підрозділі.
У відео можна побачити, як просувалися штурмовики під час літнього етапу операції, знищували ворога, щоб помститися, брали полонених та витягували своїх з-під ворожих обстрілів.
Відео 18+, присутні ненормативна лексика, кадри насильства та жорстокості!
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: 3-я ОШБр, бахмут, ЗСУ, наступ, фильм;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 15:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ опублікувала другу частину документальної стрічки трилогії “Наступ” про те, як кілька місяців поспіль бійці підрозділу ведуть наступальну операцію у напрямку міста Бахмут Донецької області.".