Наступ під Бахмутом: документальний фільм 3-ї ОШБр (відео)

3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ опублікувала другу частину документальної стрічки трилогії “Наступ” про те, як кілька місяців поспіль бійці підрозділу ведуть наступальну операцію у напрямку міста Бахмут Донецької області.

У фільмі показані штурмові бої вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас. Бійці відбивають позиції в окупантів на ділянці протяжністю 7,1 кілометра, повідомляють у підрозділі.

У відео можна побачити, як просувалися штурмовики під час літнього етапу операції, знищували ворога, щоб помститися, брали полонених та витягували своїх з-під ворожих обстрілів.

Відео 18+, присутні ненормативна лексика, кадри насильства та жорстокості!