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80% электросети, подстанцию, трансформаторы восстановили энергетики в Прудянке

Общество 14:36   16.10.2023
Оксана Якушко

Энергетики Дергачевского района восстанавливают электроснабжение в поселке Прудянка Харьковского района.

В этом поселке электросеть восстановили уже на 80%, рассказал начальник Дергачевского РЭС АО «Харьковоблэнерго» Владимир Климчук.

«Полностью заменили одну подстанцию, еще на двоих установили новые трансформаторы вместо поврежденных. Также мы заменили 30 опор высоковольтной линии 10 кВ и 150 опор линии 0,4 кВ, смонтировали около 20 километров нового провода. Для завершения работ нужно установить еще 60 опор и заменить 4 километра проводов. В ремонте нуждается и подстанция, которую полностью уничтожили обстрелами во время активных боевых действий», — отметил Владимир Климчук.

В настоящее время возобновительные работы в Прудянке на финальной стадии.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 14:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики Дергачевского района восстанавливают электроснабжение в поселке Прудянка Харьковского района.".