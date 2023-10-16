80% электросети, подстанцию, трансформаторы восстановили энергетики в Прудянке

Энергетики Дергачевского района восстанавливают электроснабжение в поселке Прудянка Харьковского района.

В этом поселке электросеть восстановили уже на 80%, рассказал начальник Дергачевского РЭС АО «Харьковоблэнерго» Владимир Климчук.

«Полностью заменили одну подстанцию, еще на двоих установили новые трансформаторы вместо поврежденных. Также мы заменили 30 опор высоковольтной линии 10 кВ и 150 опор линии 0,4 кВ, смонтировали около 20 километров нового провода. Для завершения работ нужно установить еще 60 опор и заменить 4 километра проводов. В ремонте нуждается и подстанция, которую полностью уничтожили обстрелами во время активных боевых действий», — отметил Владимир Климчук.

В настоящее время возобновительные работы в Прудянке на финальной стадии.