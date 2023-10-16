80% электросети, подстанцию, трансформаторы восстановили энергетики в Прудянке
Энергетики Дергачевского района восстанавливают электроснабжение в поселке Прудянка Харьковского района.
В этом поселке электросеть восстановили уже на 80%, рассказал начальник Дергачевского РЭС АО «Харьковоблэнерго» Владимир Климчук.
«Полностью заменили одну подстанцию, еще на двоих установили новые трансформаторы вместо поврежденных. Также мы заменили 30 опор высоковольтной линии 10 кВ и 150 опор линии 0,4 кВ, смонтировали около 20 километров нового провода. Для завершения работ нужно установить еще 60 опор и заменить 4 километра проводов. В ремонте нуждается и подстанция, которую полностью уничтожили обстрелами во время активных боевых действий», — отметил Владимир Климчук.
В настоящее время возобновительные работы в Прудянке на финальной стадии.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", Прудянка, ремонт электросети, свет, Харьковская область, электросети, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 14:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики Дергачевского района восстанавливают электроснабжение в поселке Прудянка Харьковского района.".