80% електромережі, підстанцію і трансформатори відновили енергетики у Прудянці

Енергетики Дергачівського району відновлюють електропостачання у селищі Прудянка Харківського району.

У цьому селищі електромережу вдалося відновити вже на 80%, розповів начальник Дергачівського РЕМ АТ “Харківобленерго” Володимир Климчук.

“Повністю замінили одну підстанцію, ще на двох встановили нові трансформатори замість пошкоджених. Також ми замінили 30 опор високовольтної лінії 10 кВ та 150 опор лінії 0,4 кВ, змонтували близько 20 кілометрів нового проводу. Для завершення робіт потрібно встановити ще 60 опор та замінити 4 кілометри дротів. Ремонту потребує і підстанція, яка була повністю знищена обстрілами під час активних бойових дій”, – зазначив Володимир Климчук.

Наразі відновлювальні роботи у Прудянці на фінальній стадії.