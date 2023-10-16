Почти на 40% выросло количество заболевших ОРВИ на Харьковщине за неделю
В Харьковской области за неделю заболели ОРВИ (в т.ч. COVID-19) – 2910 человек, из них 1122 (38,6%) дети в возрасте до 17 лет, сообщили в «Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 37,4%.
Показатель заболеваемости составляет 111,15 на 100 тыс. населения и не превышает показатель эпидемического порога (415,06). Интенсивность эпидемического процесса в области соответствует низкому уровню.
Госпитализированы 185 человек, из них 67 детей (36,2%).
Больше всего заболевших зарегистрировали в Лозовском районе – 394,3 на 100 тыс. населения, меньше всего – в Купянском районе (81,83 на 100 тыс. населения).
Методом ПЦР обследовали 467 человек, из них у 39 (8,4%) был обнаружен вирус SARS-CoV-2.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: грипп, заболевшие, ОРВИ, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 15:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за неделю заболели ОРВИ (в т.ч. COVID-19) – 2910 человек, из них 1122 (38,6%) дети в возрасте до 17 лет, сообщили в «Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».".