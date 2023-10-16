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Майже на 40% виросла кількість захворілих на ГРВІ на Харківщині за тиждень

Суспільство 15:35   16.10.2023
Оксана Якушко
Майже на 40% виросла кількість захворілих на ГРВІ на Харківщині за тиждень

На Харківщині за тиждень захворіли на ГРВІ (у т.ч. COVID-19) – 2910 осіб, з них 1122 (38,6%) діти віком до 17 років, повідомили в «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 37,4%.

Показник захворюваності становить 111,15 на 100 тис. населення, та не перевищує показник епідемічного порогу (415,06). Інтенсивність епідемічного процесу в області відповідає низькому рівню.

Госпіталізовано 185 осіб, з них 67 дітей (36,2%).

Найбільше захворілих зареєстровано у Лозівському районі – 394,3 на 100 тис. населення, найменше – у Куп’янському районі (81,83 на 100 тис. населення).

Методом ПЛР обстежили 467 осіб, з них у 39 (8,4%) виявили вірус SARS-CoV-2.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 15:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за тиждень захворіли на ГРВІ (у т.ч. COVID-19) – 2910 осіб, з них 1122 (38,6%) діти віком до 17 років, повідомили в «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».".