Майже на 40% виросла кількість захворілих на ГРВІ на Харківщині за тиждень
На Харківщині за тиждень захворіли на ГРВІ (у т.ч. COVID-19) – 2910 осіб, з них 1122 (38,6%) діти віком до 17 років, повідомили в «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».
У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 37,4%.
Показник захворюваності становить 111,15 на 100 тис. населення, та не перевищує показник епідемічного порогу (415,06). Інтенсивність епідемічного процесу в області відповідає низькому рівню.
Госпіталізовано 185 осіб, з них 67 дітей (36,2%).
Найбільше захворілих зареєстровано у Лозівському районі – 394,3 на 100 тис. населення, найменше – у Куп’янському районі (81,83 на 100 тис. населення).
Методом ПЛР обстежили 467 осіб, з них у 39 (8,4%) виявили вірус SARS-CoV-2.
Читайте також: Сезон грипу та ГРВІ стартував: харків’янам дали поради, як уберегтися
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: грипп, заболевшие, ОРВИ, харківщина, Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Майже на 40% виросла кількість захворілих на ГРВІ на Харківщині за тиждень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 15:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за тиждень захворіли на ГРВІ (у т.ч. COVID-19) – 2910 осіб, з них 1122 (38,6%) діти віком до 17 років, повідомили в «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».".