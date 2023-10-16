Подорвался посреди города: на Харьковщине очередной пострадавший в больнице

В Изюме пожилой мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

«Сегодня в г. Изюм на неизвестном взрывном устройстве подорвался 72-летний мужчина. С ранениями его доставили в лечебное учреждение. Медики оказывают пострадавшему помощь», — сообщила 16 октября пресс-служба ХОВА.

Чиновники очередной раз призвали жителей региона быть осторожными.

Отметим, что Изюм — наиболее разбитый российских обстрелами и один из наиболее плотно заминированных городов Харьковской области. Саперы работают там с самого момента деоккупации.