Подорвался посреди города: на Харьковщине очередной пострадавший в больнице
Фото: ГСЧС
В Изюме пожилой мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
«Сегодня в г. Изюм на неизвестном взрывном устройстве подорвался 72-летний мужчина. С ранениями его доставили в лечебное учреждение. Медики оказывают пострадавшему помощь», — сообщила 16 октября пресс-служба ХОВА.
Чиновники очередной раз призвали жителей региона быть осторожными.
Отметим, что Изюм — наиболее разбитый российских обстрелами и один из наиболее плотно заминированных городов Харьковской области. Саперы работают там с самого момента деоккупации.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: заминирование, Изюм, подорвался;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 12:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме пожилой мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве".