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Подорвался посреди города: на Харьковщине очередной пострадавший в больнице

Происшествия 12:25   16.10.2023
Оксана Горун
Подорвался посреди города: на Харьковщине очередной пострадавший в больнице Фото: ГСЧС

В Изюме пожилой мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

«Сегодня в г. Изюм на неизвестном взрывном устройстве подорвался 72-летний мужчина. С ранениями его доставили в лечебное учреждение. Медики оказывают пострадавшему помощь», — сообщила 16 октября пресс-служба ХОВА.

Чиновники очередной раз призвали жителей региона быть осторожными.

Отметим, что Изюм — наиболее разбитый российских обстрелами и один из наиболее плотно заминированных городов Харьковской области. Саперы работают там с самого момента деоккупации.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 12:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме пожилой мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве".