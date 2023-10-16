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Підірвався посеред міста: на Харківщині черговий постраждалий у лікарні

Події 12:25   16.10.2023
Оксана Горун
Підірвався посеред міста: на Харківщині черговий постраждалий у лікарні Фото: ДСНС

В Ізюмі чоловік похилого віку підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

“Сьогодні в м. Ізюм на невідомому вибуховому пристрої підірвався 72-річний чоловік. З пораненнями його доставили до лікувального закладу. Медики надають постраждалому допомогу”, – повідомила 16 жовтня пресслужба ХОВА.

Чиновники вкотре закликали жителів регіону бути обережними.

Зазначимо, що Ізюм – найбільш розбите російськими обстрілами й одне з найбільш щільно замінованих міст Харківської області. Сапери працюють там із самого моменту деокупації.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 12:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі чоловік похилого віку підірвався на невідомому вибуховому пристрої".