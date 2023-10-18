В Харькове женщина погибла в собственном доме

В результате пожара в частном доме на улице Южнопроектной в Харькове, который произошел 17 октября, погибла 60-летняя женщина. Тело чрезвычайники обнаружили в ходе тушения огня.

Информация о возгорании поступила в 11:14, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Десять спасателей на автоцистернах полностью потушили пожар площадью около 10 квадратных метров в 12:18. Причина возгорания выясняется.