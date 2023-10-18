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В Харькове женщина погибла в собственном доме

Происшествия 08:55   18.10.2023
Елена Нагорная
В Харькове женщина погибла в собственном доме

В результате пожара в частном доме на улице Южнопроектной в Харькове, который произошел 17 октября, погибла 60-летняя женщина. Тело чрезвычайники обнаружили в ходе тушения огня.

Информация о возгорании поступила в 11:14, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Десять спасателей на автоцистернах полностью потушили пожар площадью около 10 квадратных метров в 12:18. Причина возгорания выясняется.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 08:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате пожара в частном доме на улице Южнопроектной в Харькове, который произошел 17 октября, погибла 60-летняя женщина. Тело чрезвычайники обнаружили в ходе тушения огня.".