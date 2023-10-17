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Подгорела еда на плите: в Харькове чуть не погибли два человека

Общество 13:51   17.10.2023
Виктория Яковенко
Подгорела еда на плите: в Харькове чуть не погибли два человека Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове из задымленной квартиры бойцы ГСЧС спасли двух жителей многоэтажки.

Сообщение о задымлении в квартире 9-этажки на улице Гвардейцев Широнинцев поступило спасателям 17 октября в 11:29, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате подгорания продуктов питания на плите произошло задымление дома на 2-м этаже. К счастью, пожара не было. Из квартиры пожарные спасли мужчину 1972 г.р. и женщину 1976 г.р. Сотрудники экстренной медицинской помощи осмотрели пострадавших», — добавили в ГСЧС.

От госпитализации пострадавшие отказались.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 13:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове из задымленной квартиры бойцы ГСЧС спасли двух жителей многоэтажки.".