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Підгоріла їжа на плиті: у Харкові ледь не загинули дві людини

Суспільство 13:51   17.10.2023
Вікторія Яковенко
Підгоріла їжа на плиті: у Харкові ледь не загинули дві людини Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

У Харкові з задимленої квартири бійці ДСНС врятували двох мешканців багатоповерхівки.

Повідомлення про задимлення у квартирі 9-поверхівки на вулиці Гвардійців Широнінців надійшло до рятувальників 17 жовтня об 11:29, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Внаслідок підгоряння продуктів харчування на плиті сталося задимлення оселі на 2-му поверсі. На щастя, пожежі не було. З квартири вогнеборці врятували чоловіка 1972 р.н. та жінку 1976 р.н. Співробітники екстреної медичної допомоги оглянули постраждалих», – додали в ДСНС.

Від шпиталізації постраждалі відмовились.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 13:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з задимленої квартири бійці ДСНС врятували двох мешканців багатоповерхівки.".