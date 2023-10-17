Підгоріла їжа на плиті: у Харкові ледь не загинули дві людини
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У Харкові з задимленої квартири бійці ДСНС врятували двох мешканців багатоповерхівки.
Повідомлення про задимлення у квартирі 9-поверхівки на вулиці Гвардійців Широнінців надійшло до рятувальників 17 жовтня об 11:29, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Внаслідок підгоряння продуктів харчування на плиті сталося задимлення оселі на 2-му поверсі. На щастя, пожежі не було. З квартири вогнеборці врятували чоловіка 1972 р.н. та жінку 1976 р.н. Співробітники екстреної медичної допомоги оглянули постраждалих», – додали в ДСНС.
Від шпиталізації постраждалі відмовились.
Читайте також: На місці “прильоту” по школі на Харківщині весь день працювали рятувальники
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, еда, квартира, плита, погибли, подгорела, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Підгоріла їжа на плиті: у Харкові ледь не загинули дві людини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 13:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові з задимленої квартири бійці ДСНС врятували двох мешканців багатоповерхівки.".