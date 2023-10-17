Підгоріла їжа на плиті: у Харкові ледь не загинули дві людини

У Харкові з задимленої квартири бійці ДСНС врятували двох мешканців багатоповерхівки.

Повідомлення про задимлення у квартирі 9-поверхівки на вулиці Гвардійців Широнінців надійшло до рятувальників 17 жовтня об 11:29, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Внаслідок підгоряння продуктів харчування на плиті сталося задимлення оселі на 2-му поверсі. На щастя, пожежі не було. З квартири вогнеборці врятували чоловіка 1972 р.н. та жінку 1976 р.н. Співробітники екстреної медичної допомоги оглянули постраждалих», – додали в ДСНС.

Від шпиталізації постраждалі відмовились.