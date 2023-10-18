У Харкові жінка загинула у власному будинку

Внаслідок пожежі у приватному будинку на вулиці Південнопроєктній у Харкові, що сталася 17 жовтня, загинула 60-річна жінка. Тіло надзвичайники виявили під час гасіння вогню.

Інформація про займання надійшла об 11:14, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Десять рятувальників на автоцистернах повністю загасили пожежу площею близько 10 квадратних метрів о 12:18. Причина загоряння з’ясовується.