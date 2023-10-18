Live
  • Ср 18.10.2023
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.45
  • EUR 38.55

У Харкові жінка загинула у власному будинку

Події 08:55   18.10.2023
Олена Нагорна
У Харкові жінка загинула у власному будинку

Внаслідок пожежі у приватному будинку на вулиці Південнопроєктній у Харкові, що сталася 17 жовтня, загинула 60-річна жінка. Тіло надзвичайники виявили під час гасіння вогню.

Інформація про займання надійшла об 11:14, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Десять рятувальників на автоцистернах повністю загасили пожежу площею близько 10 квадратних метрів о 12:18. Причина загоряння з’ясовується.

Читайте також: Підгоріла їжа на плиті: у Харкові ледь не загинули дві людини

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові жінка загинула у власному будинку
У Харкові жінка загинула у власному будинку
18.10.2023, 08:55
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
17.10.2023, 19:11
У трьох селищах під Харковом о 9 ранку до вечора вимкнуть світло. Адреси
У трьох селищах під Харковом о 9 ранку до вечора вимкнуть світло. Адреси
18.10.2023, 08:38
Атаки на Куп’янщині. Синєгубов повідомив, що росіян вибили на вихідні позиції
Атаки на Куп’янщині. Синєгубов повідомив, що росіян вибили на вихідні позиції
18.10.2023, 08:26
Сьогодні 18 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 жовтня: яке свято та день в історії
18.10.2023, 06:00
Кинули свої. Харківські нацгвардійці полонили окупанта під Бахмутом (відео)
Кинули свої. Харківські нацгвардійці полонили окупанта під Бахмутом (відео)
18.10.2023, 08:03

Новини за темою:

20:56
Спеціальну машину для розмінування на Харківщині пошкодили дві міни (фото)
18:29
Проводив польові роботи. На Харківщині загинув тракторист (фото)
13:51
Підгоріла їжа на плиті: у Харкові ледь не загинули дві людини
08:29
На місці “прильоту” по школі на Харківщині весь день працювали рятувальники
20:51
Збирав із батьком металобрухт. Подробиці підриву підлітка на Харківщині

Ви читали новину: «У Харкові жінка загинула у власному будинку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 08:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок пожежі у приватному будинку на вулиці Південнопроєктній у Харкові, що сталася 17 жовтня, загинула 60-річна жінка. Тіло надзвичайники виявили під час гасіння вогню.".