У Харкові жінка загинула у власному будинку
Внаслідок пожежі у приватному будинку на вулиці Південнопроєктній у Харкові, що сталася 17 жовтня, загинула 60-річна жінка. Тіло надзвичайники виявили під час гасіння вогню.
Інформація про займання надійшла об 11:14, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Десять рятувальників на автоцистернах повністю загасили пожежу площею близько 10 квадратних метрів о 12:18. Причина загоряння з’ясовується.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 08:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок пожежі у приватному будинку на вулиці Південнопроєктній у Харкові, що сталася 17 жовтня, загинула 60-річна жінка. Тіло надзвичайники виявили під час гасіння вогню.".