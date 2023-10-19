Есть ли военная угроза Харькову: информация мэра
Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию в городе и оценил, есть ли угроза наступления в его сторону со стороны РФ.
«Мы как город защищены. У нас есть фортификационные сооружения, блокпосты. Общаемся регулярно с военными, и что касается угрозы городу Харькову, то ее нет. Но все же мы должны быть внимательными. Блокпосты работают в круглосуточном режиме. Совет обороны Харькова работает. Мы регулярно собираемся – раз в неделю, если нет другой необходимости. Обсуждаем многие важные вопросы, касающиеся обороны города», — рассказал Терехов в эфире нацмарафона.
Он также сообщил о последствиях недавней ракетной атаки РФ. Ракета «Искандер» ударила по Индустриальному району Харькова утром 18 октября.
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«Были определенные перебои с электроснабжением. Но мы очень оперативно это устранили, и у харьковчан было напряжение в домах, и все предприятия работали по графику. Что касается пострадавшей женщины, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. К счастью, жизни ничего не угрожает», — сообщил мэр Харькова.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: война, оборона, ракетний удар, терехов;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 09:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию в городе и оценил, есть ли угроза наступления в его сторону со стороны РФ".