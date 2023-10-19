Live
  • Чт 19.10.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.56
  • EUR 38.61

Есть ли военная угроза Харькову: информация мэра

Общество 09:18   19.10.2023
Оксана Горун
Есть ли военная угроза Харькову: информация мэра Фото: соцсети

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию в городе и оценил, есть ли угроза наступления в его сторону со стороны РФ.

«Мы как город защищены. У нас есть фортификационные сооружения, блокпосты. Общаемся регулярно с военными, и что касается угрозы городу Харькову, то ее нет. Но все же мы должны быть внимательными. Блокпосты работают в круглосуточном режиме. Совет обороны Харькова работает. Мы регулярно собираемся – раз в неделю, если нет другой необходимости. Обсуждаем многие важные вопросы, касающиеся обороны города», — рассказал Терехов в эфире нацмарафона.

Он также сообщил о последствиях недавней ракетной атаки РФ. Ракета «Искандер» ударила по Индустриальному району Харькова утром 18 октября.

Читайте также: «Я распоряжение подписал» — Терехов ответил на вопрос о включении тепла

«Были определенные перебои с электроснабжением. Но мы очень оперативно это устранили, и у харьковчан было напряжение в домах, и все предприятия работали по графику. Что касается пострадавшей женщины, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. К счастью, жизни ничего не угрожает», — сообщил мэр Харькова.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харьковщине — «прилет» в многоквартирный дом — Синегубов
На Харьковщине — «прилет» в многоквартирный дом — Синегубов
19.10.2023, 08:45
Харьков — единственный областной центр, где тормозят деколонизацию — депутат
Харьков — единственный областной центр, где тормозят деколонизацию — депутат
19.10.2023, 08:10
«Я распоряжение подписал» — Терехов ответил на вопрос о включении тепла
«Я распоряжение подписал» — Терехов ответил на вопрос о включении тепла
19.10.2023, 09:00
В Харькове в середине октября высаживают цветы (фото)
В Харькове в середине октября высаживают цветы (фото)
19.10.2023, 08:31
Есть ли военная угроза Харькову: информация мэра
Есть ли военная угроза Харькову: информация мэра
19.10.2023, 09:18
В Харькове горит супермаркет: эвакуировали 30 человек (видео)
В Харькове горит супермаркет: эвакуировали 30 человек (видео)
18.10.2023, 19:28

Новости по теме:

07:36
Генштаб — о ночной охоте за «шахедами» и ситуации на фронте на Харьковщине
07:16
ВСУ высадились на левом берегу Днепра напротив Херсона — ISW
21:00
«Прилетело» рядом с головой: «Ахиллес» показал работу операторов БПЛА (видео)
20:25
В ВСУ рассказали о фортификациях под Купянском
19:45
Ракетный удар по Харькову и 10 атак под Купянском — данные Генштаба ВСУ

Вы читали новость: «Есть ли военная угроза Харькову: информация мэра»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 09:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию в городе и оценил, есть ли угроза наступления в его сторону со стороны РФ".