Есть ли военная угроза Харькову: информация мэра

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию в городе и оценил, есть ли угроза наступления в его сторону со стороны РФ.

«Мы как город защищены. У нас есть фортификационные сооружения, блокпосты. Общаемся регулярно с военными, и что касается угрозы городу Харькову, то ее нет. Но все же мы должны быть внимательными. Блокпосты работают в круглосуточном режиме. Совет обороны Харькова работает. Мы регулярно собираемся – раз в неделю, если нет другой необходимости. Обсуждаем многие важные вопросы, касающиеся обороны города», — рассказал Терехов в эфире нацмарафона.

Он также сообщил о последствиях недавней ракетной атаки РФ. Ракета «Искандер» ударила по Индустриальному району Харькова утром 18 октября.

«Были определенные перебои с электроснабжением. Но мы очень оперативно это устранили, и у харьковчан было напряжение в домах, и все предприятия работали по графику. Что касается пострадавшей женщины, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. К счастью, жизни ничего не угрожает», — сообщил мэр Харькова.