Чи є військова загроза Харкову: інформація мера

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував ситуацію в місті та оцінив, чи є загроза наступу в його бік з боку РФ.

“Ми як місто захищені, ми маємо фортифікаційні споруди, блокпости, спілкуємося регулярно з військовими, й що стосується загрози місту Харкову, то її немає. Але все ж таки ми повинні бути пильними. Блокпости працюють у цілодобовому режимі. Ради оборони Харкова працює. Ми регулярно збираємося – раз на тиждень, якщо немає іншої потреби. Обговорюємо багато важливих питань, які виникають стосовно оборони міста“, – розповів Терехов в етері нацмарафону.

Він також повідомив про наслідки нещодавньої ракетної атаки РФ. Ракета “Іскандер” вдарила по Індустріальному району Харкова вранці 18 жовтня.

“Були певні перебої з електропостачанням. Але ми дуже оперативно це все усунули, й у харків’ян була напруга в домівках, та всі підприємства працювали за графіком. Що стосується жінки, яка постраждала, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. На щастя, життю нічого не загрожує“, – повідомив мер Харкова.