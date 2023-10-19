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Чи є військова загроза Харкову: інформація мера

Події 09:18   19.10.2023
Оксана Горун
Чи є військова загроза Харкову: інформація мера

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував ситуацію в місті та оцінив, чи є загроза наступу в його бік з боку РФ.

Ми як місто захищені, ми маємо фортифікаційні споруди, блокпости, спілкуємося регулярно з військовими, й що стосується загрози місту Харкову, то її немає. Але все ж таки ми повинні бути пильними. Блокпости працюють у цілодобовому режимі. Ради оборони Харкова працює. Ми регулярно збираємося – раз на тиждень, якщо немає іншої потреби. Обговорюємо багато важливих питань, які виникають стосовно оборони міста“, – розповів Терехов в етері нацмарафону.

Він також повідомив про наслідки нещодавньої ракетної атаки РФ. Ракета “Іскандер” вдарила по Індустріальному району Харкова вранці 18 жовтня.

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“Були певні перебої з електропостачанням. Але ми дуже оперативно це все усунули, й у харків’ян була напруга в домівках, та всі підприємства працювали за графіком. Що стосується жінки, яка постраждала, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. На щастя, життю нічого не загрожує“, – повідомив мер Харкова.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 09:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував ситуацію в місті та оцінив, чи є загроза наступу в його бік з боку РФ".