На Харьковщине накрыли сеть нарколабораторий, которую «крышевали» копы (видео)

Ряд нарколабораторий, которые маскировали под фермерские хозяйства, нашли на территории нескольких областей, среди них: Черкасская, Днепропетровская, Кировоградская, Киевская, Полтавская и Харьковская.

По данным ГБР, годовой объем выращенной высокотехнологичным методом гидропоники конопли составил более 1 тысячи килограммов. Чистая прибыль дельцов составляла более 500 тысяч долларов.

Для легализации доходов, полученных от наркобизнеса, организатор и подельники скупали движимое и недвижимое имущество. По данным следствия, их деятельность «прикрывали» правоохранители.

Сотрудники ГБР провели более 50 обысков в разных регионах. Уже задержаны 10 участников, среди которых организаторы, химики и другие специалисты, а также руководитель одного из подразделений одного из областных правоохранительных органов, который входил в преступную организацию и прикрывал их деятельность.

Кроме этого, правоохранители обнаружили более 10 килограммов наркотиков и 2 лаборатории в специально оборудованных помещениях. Также изъяли деньги, оружие и принадлежности для обеспечения деятельности лабораторий.

Сейчас наркодельцам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 УКУ, а правоохранителю инкриминируют ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 317 УКУ.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.