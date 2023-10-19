Live
  • Чт 19.10.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.56
  • EUR 38.61

На Харьковщине накрыли сеть нарколабораторий, которую «крышевали» копы (видео)

Общество 11:40   19.10.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине накрыли сеть нарколабораторий, которую «крышевали» копы (видео) Фото: ГБР

Ряд нарколабораторий, которые маскировали под фермерские хозяйства, нашли на территории нескольких областей, среди них: Черкасская, Днепропетровская, Кировоградская, Киевская, Полтавская и Харьковская.

По данным ГБР, годовой объем выращенной высокотехнологичным методом гидропоники конопли составил более 1 тысячи килограммов. Чистая прибыль дельцов составляла более 500 тысяч долларов.

Для легализации доходов, полученных от наркобизнеса, организатор и подельники скупали движимое и недвижимое имущество. По данным следствия, их деятельность «прикрывали» правоохранители.

Сотрудники ГБР провели более 50 обысков в разных регионах. Уже задержаны 10 участников, среди которых организаторы, химики и другие специалисты, а также руководитель одного из подразделений одного из областных правоохранительных органов, который входил в преступную организацию и прикрывал их деятельность.

Кроме этого, правоохранители обнаружили более 10 килограммов наркотиков и 2 лаборатории в специально оборудованных помещениях. Также изъяли деньги, оружие и принадлежности для обеспечения деятельности лабораторий.

Сейчас наркодельцам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 УКУ, а правоохранителю инкриминируют ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 317 УКУ.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

01

02

03

04

05

07

08
Фото: ГБР

Читайте также: В особняке в Харькове переселенцы создали «нарко-оранжерею» – СБУ (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Есть ли военная угроза Харькову: информация мэра
Есть ли военная угроза Харькову: информация мэра
19.10.2023, 09:18
Харьков — единственный областной центр, где тормозят деколонизацию — депутат
Харьков — единственный областной центр, где тормозят деколонизацию — депутат
19.10.2023, 08:10
«Я распоряжение подписал» — Терехов ответил на вопрос о включении тепла
«Я распоряжение подписал» — Терехов ответил на вопрос о включении тепла
19.10.2023, 09:00
На Харьковщине — «прилет» в многоквартирный дом — Синегубов
На Харьковщине — «прилет» в многоквартирный дом — Синегубов
19.10.2023, 08:45
В Харькове в середине октября высаживают цветы (фото)
В Харькове в середине октября высаживают цветы (фото)
19.10.2023, 08:31
Скандал с воином в Харьковской МСЭК. Зачитывали закон – версия главы комиссии
Скандал с воином в Харьковской МСЭК. Зачитывали закон – версия главы комиссии
19.10.2023, 12:45

Новости по теме:

14:50
Избиение харьковчанина в ТЦК: под домашний арест отправили обоих военкомов
14:50
«Ловим меня, давайте»: в Харькове задержали дерзкого дезертира (видео)
20:11
Избиение харьковчанина в ТЦК в Самборе: военкома отправили под домашний арест
17:44
Издевались над харьковчанином. Двоим военным с Львовщины сообщили подозрение
11:31
Издевательство над харьковчанином в ТЦК на Львовщине: задержаны двое военных

Вы читали новость: «На Харьковщине накрыли сеть нарколабораторий, которую «крышевали» копы (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 11:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ряд нарколабораторий, которые маскировали под фермерские хозяйства, нашли на территории нескольких областей, среди них: Черкасская, Днепропетровская, Кировоградская, Киевская, Полтавская и Харьковская.".