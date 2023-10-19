На Харьковщине накрыли сеть нарколабораторий, которую «крышевали» копы (видео)
Ряд нарколабораторий, которые маскировали под фермерские хозяйства, нашли на территории нескольких областей, среди них: Черкасская, Днепропетровская, Кировоградская, Киевская, Полтавская и Харьковская.
По данным ГБР, годовой объем выращенной высокотехнологичным методом гидропоники конопли составил более 1 тысячи килограммов. Чистая прибыль дельцов составляла более 500 тысяч долларов.
Для легализации доходов, полученных от наркобизнеса, организатор и подельники скупали движимое и недвижимое имущество. По данным следствия, их деятельность «прикрывали» правоохранители.
Сотрудники ГБР провели более 50 обысков в разных регионах. Уже задержаны 10 участников, среди которых организаторы, химики и другие специалисты, а также руководитель одного из подразделений одного из областных правоохранительных органов, который входил в преступную организацию и прикрывал их деятельность.
Кроме этого, правоохранители обнаружили более 10 килограммов наркотиков и 2 лаборатории в специально оборудованных помещениях. Также изъяли деньги, оружие и принадлежности для обеспечения деятельности лабораторий.
Сейчас наркодельцам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 УКУ, а правоохранителю инкриминируют ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 317 УКУ.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гбр, копы, нарколаборатория, наркотики, правоохранители, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 11:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ряд нарколабораторий, которые маскировали под фермерские хозяйства, нашли на территории нескольких областей, среди них: Черкасская, Днепропетровская, Кировоградская, Киевская, Полтавская и Харьковская.".