На Харківщині накрили мережу нарколабораторій, яку «кришували» правоохоронці
Низку нарколабораторій, які маскували під фермерські господарства, знайшли на території декількох областей, серед них: Черкаська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Київська, Полтавська та Харківська.
За даними ДБР, річний обсяг вирощеної високотехнологічним методом гідропоніки коноплі становив понад 1 тисячі кілограмів. Чистий прибуток ділків складав понад 500 тисяч доларів.
Для легалізації доходів, отриманих від наркобізнесу, організатор та спільники скуповували рухоме та нерухоме майно. За даними слідства, їх діяльність «прикривали» правоохоронці.
Працівники ДБР провели понад 50 обшуків у різних регіонах. Вже затримані 10 учасників, серед яких: організатори, хіміки та інші спеціалісти, а також керівник одного із підрозділів одного з обласних правоохоронних органів, який входив до злочинної організації та прикривав їхню діяльність.
Крім цього правоохоронці виявили понад 10 кілограмів наркотиків та 2 лабораторії в спеціально обладнаних приміщеннях. Також вилучили кошти, зброю та приладдя для забезпечення діяльності лабораторій.
Наразі наркоділкам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 ККУ, а правоохоронцю інкримінують ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 317 ККУ.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гбр, копы, нарколаборатория, наркотики, правоохранители, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 11:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Низку нарколабораторій, які маскували під фермерські господарства, знайшли на території декількох областей, серед них: Черкаська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Київська, Полтавська та Харківська.".