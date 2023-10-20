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20 атак и обстрелы 9 населенных пунктов: Генштаб о ситуации на Харьковщине

Происшествия 19:21   20.10.2023
Оксана Горун
20 атак и обстрелы 9 населенных пунктов: Генштаб о ситуации на Харьковщине

Генштаб ВСУ проинформировал о продолжающейся наступательной активности армии РФ на Купянском направлении: враг все так же штурмует в районах Синьковки и Ивановки.

«На Купянском направлении украинские воины отбили около 20 атак врага недалеко от Синьковки и Ивановки Харьковской области, и еще три атаки в районе Надежды Луганской области», — сообщили в вечерней сводке Генштаба.

Также Генштаб проинформировал об обстрелах населенных пунктов Харьковской области. По имеющимся данным, враг бил по Гатищу, Волчанску, Огурцово, Бологовке, Двуречной, Кучеровке, Синьковке, Ивановке и Кисловке.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла за сутки пять ракетных и 33 авиационных удара. Также враг совершил 32 обстрела из РСЗО.

На фронте произошло 77 боевых столкновений.

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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и еще четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника», — перечислили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 19:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о продолжающейся наступательной активности армии РФ на Купянском направлении: враг все так же штурмует в районах Синьковки и Ивановки".