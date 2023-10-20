20 атак та обстріли 9 населених пунктів: Генштаб про ситуацію на Харківщині
Генштаб ЗСУ поінформував про наступальну активність армії РФ на Куп’янському напрямку: ворог так само штурмує в районах Синьківки та Іванівки.
“На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 20 атак ворога неподалік Синьківки та Іванівки Харківської області, та ще три атаки в районі Надії Луганської області”, – повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Також Генштаб поінформував про обстріли населених пунктів Харківської області. За наявними даними, ворог бив по Гатищу, Вовчанську, Огірцевому, Бологівці, Дворічній, Кучерівці, Синьківці, Іванівці та Кислівці.
Загалом по території України армія РФ завдала за добу п’ять ракетних та 33 авіаційних удари. Також ворог здійснив 32 обстріли з РСЗВ.
На фронті сталося 77 бойових зіткнень.
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“Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та ще чотири – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ противника“, – перерахували в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 19:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про наступальну активність армії РФ на Куп’янському напрямку: ворог так само штурмує в районах Синьківки та Іванівки".