Чужих детей не бывает. В Харькове проходит проект «Обними ребенка»

В Харькове открылся социально-художественный проект «Обними ребенка». Цель мероприятия – поддержать детей, пострадавших в результате войны РФ против Украины, детей-сирот, а также детей с инвалидностью.

В программе – выставка детского творчества, художественные мастер-классы, спектакль Харьковского театра для детей и юношества. Проект создан по инициативе депутата Харьковского областного совета Татьяны Коробко и с содействием Харьковской областной военной администрации, Харьковского областного совета, департамента культуры и туризма Харьковской областной военной администрации в партнерстве с Харьковским областным организационно-методическим центром.

Алексей Литвинов и. ректора НАУ им. Жуковского «Харьковский авиационный институт»

«Ровно год назад мы уже открывали подобный проект. И я с огромной радостью констатирую, что даже по сравнению с прошлым годом выставка и само мероприятие приобрело гораздо больший размах. Гораздо больше детей пришло, родителей. Больше представлены работы».

Название проекта «Обними ребенка» – это метафора нежности, защиты и заботы.

Татьяна Коробко, депутат Харьковского областного совета

«Дети – это наше будущее. Это самое дорогое, что у нас есть. Когда мама занимает ребенка – уже не так страшно. Так родилось это название «Обними ребенка»

Цель мероприятия – поддержать детей, пострадавших в результате войны РФ против Украины

Тамила Педан, ведущий методист областного организационно методического центра культуры и искусства

«Сам проект призван привлечь внимание сейчас, во время военного положения к детям. К детям, нуждающимся в особых условиях. Чтобы развивать их творчество. Для того чтобы создавать для них условия, в которых бы они смогли заниматься своими привычными делами, которыми они занимались раньше. Для того чтобы они могли развивать свое творчество, свою креативность».

На открытии проекта выступил волонтер Фуминори Цучико, открывший в Харькове бесплатное кафе, где готовят горячие обеды и пекут пирожки.

Фуминори Цучико, волонтер

«Я – Фуминори Цучико. Мне 75 лет. Я – японец. В Харькове у нас работает бесплатный кафе. Слава Украине – Героям слава! Спасибо».



В программе: выставка детского творчества, спектакль Харьковского театра для детей и юношества, концерт художественных коллективов области, мастер-классы.

Тамила Педан, ведущий методист областного организационно методического центра культуры и искусства

«Мы с вами находимся в рамках выставки. Здесь у нас собраны разные работы. Это дети из Харьковской области, из разных общин. Дети из города Харькова. Есть здесь и работы детей с особыми возможностями. Здесь мы можем увидеть разные направления. Это изобразительное искусство, это декоративно-прикладное искусство. На другой локации выставка «Герои современности», которая ранее экспонировалась в Харьковском областном центре культуры и искусства. Где мы можем увидеть разных героев, которых уже нет с нами. Которые есть среди нас. Кстати, здесь даже мы можем некоторых из них увидеть».

Проект создан по инициативе депутата Харьковского областного совета Татьяны Коробко и при содействии ХОВА, Харьковского областного совета.

Татьяна Коробко, депутат Харьковского областного совета

«Я желаю детям развития, мира. И мир – это самое дорогое».



Алексей Литвинов, и. ректора НАУ им. Жуковского «Харьковский авиационный институт»

«Реализация этих проектов носит не только чисто гуманитарное содержание. Но это очень важно для формирования того ощущения, что жизнь, несмотря на военные действия, несмотря на постоянные обстрелы со стороны нашего врага, она выходит на нормальное русло».