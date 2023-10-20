Чужих дітей не буває. У Харкові триває проєкт “Обійми дитину”

У Харкові відкрився соціально-мистецький проєкт “Обійми дитину”. Мета заходу – підтримати дітей, що постраждали внаслідок війни рф проти України, дітей-сиріт, а також дітей з інвалідністю.

У програмі – виставка дитячої творчості, мистецькі майстер-класи, вистава Харківського театру для дітей та юнацтва. Проєкт створений за ініціативи депутатки Харківської обласної ради Тетяни Коробко та за сприянням Харківської обласної військової адміністрації, Харківської обласної ради, департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації у партнерстві з Харківським обласним організаційно-методичним центром.

Олексій Литвинов, в.о. ректора НАУ ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

«Рівно рік тому ми вже відкривали подібний проєкт. І я з величезною радістю констатую, що навіть у порівнянні з минулим роком виставка і сам захід набув набагато більшого розмаху. Набагато більше дітей завітало, батьків. Більше представлено робіт».

Назва проєкту «Обійми дитину» – це метафора ніжності, захисту і турботи.

Тетяна Коробко, депутатка Харківської обласної ради

«Діти – це наше майбутнє. Це саме дороге, що в нас є. Коли мама обіймає дитину – вже не так страшно. Так народилася ця назва «Обійми дитину»

Мета заходу – підтримати дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України

Таміла Педан, провідний методист обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва

«Сам проєкт покликаний, щоб привернути увагу зараз, під час воєнного стану до дітей. До дітей, які потребують особливих умов. Щоб розвивати їхню творчість. Для того, щоб створювати для них умови, в яких би вони змогли б займатися своїми звичними справами, якими вони займалися раніше. Для того, щоб вони могли розвивати свою творчість, свою креативність».

На відкритті проєкту виступив волонтер Фумінорі Цучіко, який відкрив у Харкові безкоштовне кафе, де готують горячі обіди та печуть пиріжки.

Фумінорі Цучіко, волонтер

«Я – Фумінорі Цучіко. Мені 75 років. Я – японець. У Харкові у нас працює безкоштовний кафетерій. Слава Україні – Героям слава! Дякую».

У програмі: виставка дитячої творчості, вистава Харківського театру для дітей та юнацтва, концерт художніх колективів області, мистецькі майстер-класи.

Таміла Педан, провідний методист обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва

«Ми з вами знаходимося у рамках виставки. Тут у нас зібрані різні роботи. Це діти із Харківської області, з різних громад. Діти з міста Харкова. Є тут і роботи дітей з особливими можливостями. Тут ми можемо побачити різноманітні напрямки. Це образотворче мистецтво, це і декоративно-прикладне мистецтво. На іншій локації виставка «Герої сьогодення», яка раніше експонувалася у Харківському обласному центрі культури та мистецтва. Де ми можемо побачити різних героїв, яких вже немає з нами. Які є серед нас. Доречи, тут навіть ми можемо деяких з них побачити».

Проєкт створений за ініціативи депутатки Харківської обласної ради Тетяни Коробко та за сприянням ХОВА, Харківської обласної ради.

Тетяна Коробко, депутатка Харківської обласної ради

«Я бажаю дітям розвитку, миру. І мир – це саме дороге».

Олексій Литвинов, в.о. ректора НАУ ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

«Реалізація цих проєктів носить не лише суто гуманітарний зміст. Але це дуже важливо для формування того відчуття, що життя, не зважаючи на військові дії, не зважаючи на постійні обстріли з боку нашого ворога, воно виходить на нормальне русло».